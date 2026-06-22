محافظ المنوفية يفتتح مدرستين جديدتين باستثمارات 50 مليون جنيه بمدينة منوف.. صور

افتتح اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عدد من المشروعات التعليمية بمدينة منوف ،وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للنهوض بالبنية التحتية لقطاع التعليم وتوفير بيئة ملائمة للطلاب والارتقاء بجودة العملية التعليمية ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة منوف ، بحضور هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية ، سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف .

ووسط فرحة الأهالي ، إفتتح محافظ المنوفية مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات ( إحلال كلي ) علي مساحة 1530 م2 بإجمالي 18 فصل دراسي وبإستثمارات 20 مليون جنيه ، كما إفتتح مدرسة الأزهار الإبتدائية المشتركة ( إحلال كلي ) علي مساحة 3100 م2 بسعة 32 فصل دراسي و باستثمارات 30 مليون جنيه ، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية .

حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوح التذكارية للمدارس وتفقد عدد من الفصول والمعامل وشاهد عروض فنية وفقرات إستعراضية قدمها طلاب المدارس ، لافتاً إلى أنه لا يدخر جهداً في دعم المنظومة التعليمية واتخاذ أي قرار من شأنه تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول لتقديم خدمات تعليمية أفضل .

وقدمت احدي الطالبات لمحافظ المنوفية بورتريه بصورته الشخصية كهدية تذكارية تقديرا لجهوده المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية .

وخلال الإفتتاح أشار محافظ المنوفية إلى أن حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم خلال العام المالي الحالي 2025/2026 بلغت 845 مليون جنيه، مؤكداً أن قطاع التعليم يأتي على رأس أولويات الدولة باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى استمرار تنفيذ مشروعات إنشاء وتطوير المدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة بما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية ومواكبة خطط الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .