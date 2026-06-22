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القصاص العادل.. القصة الكاملة لجريمة المنوفية التي راح ضحيتها أم ونجلها الرضيع على يد زوجها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

القصاص العادل.. القصة الكاملة لجريمة المنوفية التي راح ضحيتها أم ونجلها الرضيع على يد زوجها

الزوجين
الزوجين
كتبت مروة فاضل

بالزغاريط والفرحة.. استقبلت أسرة الزوجة المقتولة على يد زوجها وطفلها الرضيع بالمنوفية، الحكم العادل على الزوج المتهم بالإعدام.. 

الحكم بالإعدام

أسدلت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية الستار علي قضية قيام زوج بقتل زوجته ونجله الرضيع ونشر صورهم علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بإعدام المتهم وذلك عقب ورود الراي الشرعي من فصيلة المفتي والذي قضي بإعدامه. 

حيث تم اليوم النطق بالحكم في القضية وسط فرحة أسرة المجني عليها الذين استقبلوا الخبر بالزغاريد و الفرحة. 

تفاصيل الواقعة 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما شهدت قرية زنارة بمركز تلا في محافظة المنوفية حادثا مأساويا بعد قيام عامل بقتل زوجته ونجله الرضيع ونشر صورتهما علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلا “ دبحت مراتي وابني”.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة تلا بقيام عامل بذبح زوجته ونجله الرضيع. 

عامل بذبح زوجته ونجله الرضيع

وبالانتقال تبين قيام “ محمود. ش” عامل بذبح زوجته ونجله الرضيع صاحب ال 3 أشهر.

فيما تم ضبط المتهم في حينه وحذف الصورة من مواقع التواصل الاجتماعي. 

نشره الزوج أنا دبحت مراتي وابني

وأكد أهالي القرية أن الزوج كان في السعودية وعاد وبعد ايام فوجئ الجميع ببوست علي الفيس بوك نشره الزوج أنا دبحت مراتي وابني. 

وتابع الأهالي أنهما متزوجان منذ عامين والطفل ٣ أشهر ولم يكن بينهما خلافات.

وتم ضبط المتهم وتقديمه للمحاكمة الجنائية. 

الزوجة المقتولة المنوفية الاعدام زوج بقتل زوجته موقع التواصل الاجتماعي

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