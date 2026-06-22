مشاجرة داخل محطة بنزين.. القبض على شخص تعدى على طبيب في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله صاحب الحساب من قائد دراجة نارية لتعديه عليه بالسب لإعتراضه على عدم إلتزامه بالدور داخل إحدى محطات الوقود بالمنوفية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 21 يونيو تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم من(طبيب – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالسب لخلافات بينهما حول أولوية تواجدهما داخل إحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة القسم) وبحوزته الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية".. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم التحفظ على الدراجة النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية.