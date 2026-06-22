طفله ابتلع قطعة حشيش بسببه .. الحبس 3 سنوات لعامل في الجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، عامل بالحبس لمدة 3 سنوات، لإدانته بتعاطي المواد المخدرة والتسبب بإهماله في إصابة طفله، عقب ابتلاعه قطعة من جوهر الحشيش المخدر داخل منزل الأسرة.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليه حيازة جوهري الحشيش والترامادول المخدرين بقصد التعاطي، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما وجهت له تهمة التسبب خطأً في إصابة طفله، الذي لم يتجاوز عمره عامًا واحدًا، بعدما ترك مواد مخدرة في متناول يده داخل المنزل، ما أدى إلى تناول الطفل جزءًا منها وإصابته وفقًا لما أثبته التقرير الطبي.

وبحسب تحقيقات النيابة، فإن التحريات أكدت اعتياد المتهم على تعاطي المواد المخدرة، وأنه ترك علبة سجائر تحتوي على مواد مخدرة داخل المنزل دون رقابة، قبل أن يتمكن طفله من الوصول إليها والعثور على قطعة من جوهر الحشيش المخدر وتناولها.

وأوضحت التحقيقات أن الواقعة أسفرت عن إصابة الطفل بالأعراض والإصابات المثبتة بالتقارير الطبية، ما دفع جهات التحقيق إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأب.