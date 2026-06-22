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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

هقول لأهلك.. التحريات تكشف حقيقة تورط الزوج في إلقاء سيدة كعبيش من السابع

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات سقوط سيدة من الطابق السابع بمنطقة كعبيش بالهرم بعدما تبين خوفها من تهديد زوجها بفضحها أمام أسرتها بعد اكتشافه وجود محادثات لها على برنامج غير أخلاقي. 

وقال الزوج أمام فريق البحث بقيادة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة والعقيد محمد الجوهري مفتش مباحث الهرم ردا على اتهام أسرة زوجته بإلقاءها من الطابق السابع، أنه لم يقم بإلقاءها من الشرفة إنما هو اكتشف اشتراكها في برنامج محادثات عبر شبكة الانترنت يسمى "بوبو لايف" يتضمن شات غير أخلاقي فتشاجر معها وهددها بإبلاغ أسرتها قائلا:"هقول لأهلك على كل حاجة" ما أدى لخوفها من الفضيحة فأسرعت تجاه شرفة الشقة وقفزت منا لتسقط فورا على الأرض جثة هامدة. 

وأشارت التحريات بإشراف اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة للمباحث إلى أن المتوفاة أنجبت بنتين توأم منذ 6 أشهر فقط كما تبين عدم صلة الزوج بالحادث أو تورطه في قتل زوجته. 

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لتحديد سبب الوفاة ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه وطلبت تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة.

كانت تحيط الواقعة تفاصيل غامضة حيث اتهمت أسرة السيدة زوجها بإلقاءها من شرفة الطابق السابع وبمواجهة الزوج نفى ارتكابه الواقعة مشيرا إلى هروب زوجته منه وقفزها من الطابق السابع عقب اكتشافه استخدامها برنامج دردشة غير أخلاقية عبر مواقع إلكترونية، خوفا منه.

وتلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة بلاغا يفيد بسقوط سيدة من علو، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين وفاة السيدة متأثرة بإصابتها إثر سقوطها من الطابق السابع

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، وسماع أقوال أفراد الأسرة والشهود، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

سيدة كعبيش إلقاء سيدة كعبيش من السابع الجيزة الطب الشرعي

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