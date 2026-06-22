علقه في السقف وصوره عاريا.. التحريات تكشف جرائم البنا بلطجي أبو النمرس

تواصل تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الكشف عن مفاجآت جديدة في النشاط الإجرامي لـ"البنا" بلطجي أبو النمرس الذي لقي مصرعه في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة اثناء محاولة القبض عليه.

وأسفرت التحريات عن ارتكاب المتهم جريمة احتجاز وتعذيب لشاب داخل غرفة، حيث قام البنا وشقيقه بتجريد المجني عليه من ملابسه، وتناوبوا على ضربه وتعذيبه ثم علقوه في سقف الغرفة بسلسلة حديدية لإجباره على سداد مبلغ مالي خاص بنشاطهم الإجرامي.

وتبين من خلال الفحص، أن البنا، زعيم التشكيل العصابي، كان يصور مشهد تعذيب الشاب، بهاتفه المحمول، كما صور الضحية عاريا خلال تقييده بسلسلة حديدية وتعليقه بالسقف لابتزازه، ويواصل رجال المباحث تكثيف التحريات لكشف الجرائم التي ارتكبها أفراد التشكيل العصابي المضبوطين.

وألقى رجال المباحث القبض على شقيق وشقيقة القتيل، وتم إحالتهما وآخرين إلى النيابة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيق.

كشفت معلومات وتحريات المقدم وليد كمال رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد أمين مدير المباحث الجنائية، اتخاذ العنصر الإجرامي الشهير بـ "البنا" مسجل خطر، منزله بدائرة المركز وكراً للاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، وممارسة نشاط إجرامي متنوع.

عقب استصدار إذن من النيابة، تم استهداف الوكر تحت إشراف العميد محمد الصغير رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، وبمشاركة العقيد محمد داود مفتش مباحث أبو النمرس والحوامدية، وقيادة ميدانية من المقدم وليد كمال والقوة المرافقة، وبمجرد وصول القوات بادر "البنا" بإطلاق النار بكثافة على القوات، فردت الشرطة بالمثل ليسقط قتيلاً في الحال، وعثر بحوزته على كميات متنوعة من المواد المخدرة وسلاح ناري، وطلقات.

و أسفرت التحريات المكثفة عن تحديد وضبط 9 من أفراد العصابة، بينهم شقيقه الذي كان يعاونه في ارتكاب جرائمه، كما تم ضبط شقيقته، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالة المتهمين للنيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.