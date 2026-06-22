انتحال صفة.. القبض على صاحب معرض سيارات نصب على مواطنين بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال الصفة بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة عدة صفحات بمواقع التواصل الإجتماعى يزعم خلالها بقدرته على إنهاء مصالح المواطنين مقابل مبالغ مالية بأسلوب "إنتحال الصفة".

و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه (صاحب معرض لتجارة السيارات - له معلومات جنائية) بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

