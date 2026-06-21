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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سقوط الذراع اليمنى لـ«البنا».. الأمن يواصل تفكيك أخطر بؤرة إجرامية بأبو النمرس

البنا بلطجي ابو النمرس
البنا بلطجي ابو النمرس
ندى سويفى

واصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة جمع بقايا عصابة "البنا" بلطجي أبو النمرس الذي لقي مصرعه في مواجهة مع قوات الشرطة بعد تبادل لإطلاق النيران. 

وألقت مباحث أبو النمرس القبض على شقيق "البنا" الذراع الأيمن له في كافة نشاطه الإجرامي حيث أسفرت التحريات عن أن شقيق المتهم تورط معه في عدة جرائم، حيث كان يعاونه بشكل مباشر في إدارة النشاط الإجرامي من مراقبة تحركات الأمن "ناضورجي"، ومسؤول عن ترويج المواد المخدرة، وتحصيل الأموال من العملاء، بالإضافة إلى جرائم أخرى من فرض السيطرة والبلطجة. 

كما نجحت التحريات في تحديد هوية 9 متهمين من أعوان البنا وتم إعداد عدة مأموريات تمكنت من إلقاء القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بالاتهامات المنسوبة إليهم بمعاونة البلطجي الراحل في أعمال غير قانونية من معاونته في ترويج المخدرات وفرض السيطرة على المواطنين من أهالي المنطقة. 

كانت بداية الواقعة بورود معلومات سرية موثوقة إلى وحدة مباحث مركز شرطة أبو النمرس، تفيد باختباء المتهم الهارب «البنا»، والمشهور بممارسة أعمال البلطجة، واستعراض القوة، وترويع المواطنين، والاتجار الواسع في السموم المخدرة، في إحدى البؤر الإجرامية التابعة لدائرة المركز، متخذا منها مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي ومستندًا إلى فرض السيطرة بالأسلحة النارية

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي وعقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزي، تم وضع خطة محكمة لمحاصرة المتهم وضبطه متلبسًا، مع مراعاة الحفاظ على أرواح المواطنين بالمنطقة.

ومع انطلاق ساعة الصفر، تحركت القوة الأمنية مدعومة بمجموعات قتالية إلى مكان اختباء العنصر الإجرامي، وفور شعور المتهم بحصار رجال الشرطة ومحاولتهم إلقاء القبض عليه، رفض الامتثال لأوامر التسليم، وبادر بإطلاق وابلًا من الأعيرة النارية الكثيفة صوب القوات وتعاملت القوة الأمنية معه وفقًا لقواعد الاشتباك، وتم الرد على مصدر النيران بالمثل. 

واستمرت المواجهة وتبادل إطلاق الرصاص لعدة ساعات متواصلة لحصار خطر المتهم وأسفرت المواجهة عن مصرع البنا، نتيجة إصابته بطلقات نارية خلال تبادل إطلاق الرصاص، وعثرت القوات بحوزته على أسلحة نارية وذخائر حية، بالإضافة إلى كميات من المواد المخدرة المعدة للتوزيع.

بلطجي أبو النمرس البنا بلطجي أبو النمرس الجيزة عصابة البنا

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