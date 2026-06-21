تجديد حبس والد المتهم في دهس هدير بائعة الشاي 15 يوما

جددت محكمة جنح الهرم حبس والد مروان المتهم في واقعة دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام، بتهمة تمكين نجله من استخدام السيارة رغم عدم حصوله على رخصة قيادة، بما ساهم في وقوع الحادث 15 يوما على ذمة التخقيقات.

وكانت أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس ثلاثة متهمين على ذمة التحقيقات، في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة وفاة بائعة الشاي بمنطقة حدائق الأهرام، والتي أسفرت عن مصرع المجني عليها وإصابة أخرى.

وتلقت النيابة إخطارًا بوقوع حادث تصادم بالمنطقة، وعلى الفور باشرت تحقيقاتها، حيث انتقل فريق من النيابة لمعاينة موقع الحادث وإجراء المعاينة اللازمة.

وقامت النيابة بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة، والاستماع إلى أقوال المجني عليها المصابة، إلى جانب أقوال عدد من شهود العيان، والذين أكدوا أن المتهمة الثانية هي من كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادث، وهو ما أيده المتهم الأول خلال استجوابه.

وكشفت التحقيقات أن والد المتهم الأول مكنه من استخدام السيارة رغم عدم حصوله على رخصة قيادة، بما ساهم في وقوع الحادث.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالتسبب في القتل الخطأ للمجني عليها، وإصابة أخرى، وإتلاف السيارة، وقيادة مركبة دون ترخيص، كما وجهت للمتهم الأول ووالده اتهامات بتمكين المتهمة الثانية من قيادة المركبة دون رخصة، إضافة إلى اتهام الأب بتعريض طفل للخطر.

وقررت النيابة حبس المتهمين الثلاثة احتياطيًا، مع استمرار التحقيقات في الواقعة