تركت رضيعا.. غموض يحيط بسقوط سيدة من الطابق السابع بكعابيش والتحقيق مع زوجها

تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في سقوط سيدة من الطابق السابع بمنطقة كعبيش بالهرم، حيث تم التحفظ على زوجها لمباشرة التحقيق معه وبيان مدى تورطه في إلقاءها من الشرفة.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لتحديد سبب الوفاة ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه وطلبت تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة.

وتحيط الواقعة تفاصيل غامضة حيث اتهمت أسرة السيدة زوجها بإلقاءها من شرفة الطابق السابع وبمواجهة الزوج نفى ارتكابه الواقعة مشيرا إلى هروب زوجته منه وقفزها من الطابق السابع عقب اكتشافه استخدامها برنامج دردشة غير أخلاقية عبر مواقع إلكترونية، خوفا منه.

وذكر عدد من شهود العيان ان السيدة أنجبت رضيعا منذ قرابة 6 أشهر وكانت توجد خلافات بينهما وفوجئ أهالي الشارع بارتطام قوي ثم جسد السيدة ملقى على الأرض غارقة في دماءها حيث فارقت الحياة في الحال لخطورة إصابتها.

وتلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة بلاغا يفيد بسقوط سيدة من علو، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين وفاة السيدة متأثرة بإصابتها إثر سقوطها من الطابق السابع

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، وسماع أقوال أفراد الأسرة والشهود، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.