وفاة رجل أعمال خليجي داخل شقة بالعجوزة

شكلت الأجهزة الأمنية بالجيزة فريق بحث رفيع المستوى للتحري حول ملابسات العثور على جثمان رجل أعمال يحمل جنسية إحدى الدول الخليجية داخل شقة سكنية في منطقة العجوزة، وكشف حقيقة الوفاة وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على شخص متوفى داخل شقة بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، حيث جرى فرض كردون أمني وإجراء المعاينة اللازمة وفحص الشقة ومحيطها.

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفى يبلغ من العمر 61 عامًا ويحمل جنسية دولة خليجية، وعُثر عليه جثة هامدة داخل محل إقامته، وتجرى الآن التحريات للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.

وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث بإشراف قيادات مديرية أمن الجيزة، للوقوف على ملابسات الواقعة، حيث بدأ الفريق في جمع المعلومات وسماع أقوال الشهود والمحيطين بالمتوفى، إلى جانب فحص علاقاته وتحركاته خلال الأيام الأخيرة.

كما شرع رجال المباحث في تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار ومراجعة سجلات الدخول والخروج، فضلًا عن مناقشة حارس العقار والجيران للتأكد من عدم وجود أي وقائع أو تحركات مثيرة للريبة قبل اكتشاف الوفاة.

وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان السبب الدقيق للوفاة، مع طلب تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لكشف حقيقة ما جرى، في الوقت الذي تجرى فيه التحقيقات اللازمة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.