على خطى الآباء.. أبناء الشهداء يعيشون تجربة فريدة داخل الأكاديمية الشرطة| شاهد

نظمت وزارة الداخلية برنامج معايشة لأبناء شهداء الشرطة داخل أكاديمية الشرطة وفى مشهد إمتزجت فيه مشاعر الفخر بالوفاء بدأ بإجراء الكشف الطبى عليهم للتأكد من جاهزيتهم قبل الإنخراط فى برنامج يحاكى الحياة اليومية لطلبة كلية الشرطة ، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس/ عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





شاهد أبناء الشهداء الطوابير الصباحية التى يؤديها طلبة كلية الشرطة والتى أعادت ذكريات سنوات إعداد وتأهيل أبائهم الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن.

كما شاهدوا خلال برنامج المعايشة عروضاً متنوعة للخيالة حيث يعد ركوب الخيل إحدى المهارات التى يكتسبها الطلبة أثناء الدراسة كما أتيح لأبناء شهداء ممارسة رياضة ركوب الخيل وسط أجواء إحتفالية مبهجة وشاهدوا كذلك عروضاً متنوعة للإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومهاراتها فى المداهمات الأمنية .. بين كل ميدان وأخر كانت تحضر سير الشهداء والتى أعادت إلى الأذهان بطولات الأباء وتضحياتهم .

وتم إتاحة الفرصة لأبناء الشهداء لزيارة القرية المرورية التدريبية والتى يتم من خلالها تدريب الطلبة على التخصص الوظيفى فى مجال المرور .



وعلى الصعيد الثقافى والتوعوى تم تنظيم عدد من المحاضرات واللقاءات التى تناولت إستراتيجيات وزارة الداخلية فى حفظ الأمن وتقديم الخدمات للمواطنين بالإضافة إلى التوعية بمخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها.





كما شهد برنامج المعايشة إقامة مخيم ترفيهى داخل الأكاديمية لأبناء الشهداء تضمن عدداً من الأنشطة الترفيهية والرياضية والفنية والتعليمية المتنوعة وسط أجواء من الفرحة التى إرتسمت على الوجوه والتفاعل بين أبناء الشهداء وطلبة الأكاديمية .. حيث أعرب الأبناء عن سعادتهم بهذه الزيارة التى منحتهم فرصة للتعرف عن قرب على المكان الذى شهد بدايات رحلة أبائهم المهنية ، مؤكدين أن ما لمسوه من إهتمام ورعاية يعكس تقدير الدولة لتضحيات الشهداء وأسرهم.





وتضمن برنامج المعايشة زيارة إلى الإدارة العامة للحماية المدنية تعرفوا خلالها على دور رجال الحماية المدنية فى حماية الأرواح والممتلكات وما تملكه من تقنيات حديثة للتعامل مع كافة المواقف .

وفى مشهد إنسانى مؤثر حرص ضباط من أبناء الشهداء من العاملين بالإدارة على تعريف أبناء الشهداء بمهام الحماية المدنية ودورها فى حماية الأرواح والممتلكات .





كما قام أبناء الشهداء فى إطار برنامج المعايشة بزيارة إدارة شرطة النجدة النهرية بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وتعرفوا على دورها فى رصد الحالة الأمنية بطول نهر النيل .. كما شاهدوا عروضاً متنوعة لرجال الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات .





وأخُتتمت فعاليات برنامج المعايشة بإقامة حفلة ترفيهية بقرية 25 يناير لضباط الشرطة بمدينة الإسماعيلية تضمنت فقرات موسيقية وفنية وأنشطة ومسابقات رياضية متنوعة ، كما تضمنت جولة بحرية بقناة السويس









