بضاعة بربع مليار جنيه.. الأمن يداهم مصنع لإعادة تدوير المخدرات بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب المواد المخدرة وإعادة تدويرها بالإسكندرية وضبط بحوزة عناصره كميات كبيرة من المواد المخدرة تقدر قيمتها بحولى 250 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (عناصر جنائية خطرة) تخصص نشاطهم الإجرامى فى جلب كميات كبيرة من المواد الكيميائية المستخدمة فى تصنيع المواد والأقراص المخدرة وإعادة تدويرها تمهيداً للإتجار بها ، متخذين من دائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم (211 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة - عدد كبير من الأقراص والأمبولات المخدرة – كميات من المواد الخام والمعدات المستخدمة فى إعادة تدوير المواد المخدرة – 2 طبنجة وعدد من الطلقات).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (250) مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية فى توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة.