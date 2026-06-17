القبض على بائع متجول ادعى تعرضه لمضايقات من ضابط شرطة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى ادعى خلاله بائع متجول قيام أحد ضباط الشرطة بقسم شرطة المنشية بمنعه من الوقوف بأحد الميادين بالإسكندرية.

بالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وهو سايس جراج "بدون ترخيص" من ذوى الهمم، وله معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وبتاريخ 14 الجارى وأثناء قيام قوة أمنية بالمرور لمتابعة الحالة بدائرة قسم شرطة المنشية، قام الضابط المشار إليه بالتنبيه عليه بالانصراف من المكان دون اتخاذ إجراء ضده مراعاةً لظروفه الصحية.

بمواجهة المذكور، أقر بادعائه الكاذب وقيامه بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه وبثه بمواقع التواصل الاجتماعى لغل يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقته ولغض البصر عن تواجده بذات المكان لممارسته مهنة السايس "بدون ترخيص"، ونفى حدوث ثمة تجاوز أو تعدى من الضابط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





