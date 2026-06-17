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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط نصاب استولى على أموال راغبى السفر للخارج

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر جنائى بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والإستيلاء على أموالهم.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصر جنائى - مقيم بمحافظة القاهرة) بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج من خلال الزعم بقدرته على تسفيرهم للخارج بموجب مستندات وأختام مزورة والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، وإدارته صفحة على مواقع التواصل الإجتماعى للترويج لنشاطه الإجرامى.
 

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (الأجهزة الإلكترونية المستخدمة فى التزوير "جهاز حاسب آلى ، طابعة، 2 هاتف محمول " بفحصها تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى" – 2 بطاقة دفع إلكترونى) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.



 

الأجهزة الأمنية عنصر جنائى النصب

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