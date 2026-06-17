قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرا خارجية إيران وروسيا يبحثان هاتفيا مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران
اتصال بين عراقجي ولافروف حول مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران
8 منتخبات عربية.. صفر انتصارات وحصاد متباين بالجولة الأولى من مونديال 2026
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة
موعد ومكان جنازة الفنان محمد مرزبان .. تفاصيل
بلومبرج: احتمالات بتغيير الصيغة النهائية لاتفاق أمريكا وإيران قبل التوقيع عليه
الإسكان: رفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات بمدن الصعيد الجديدة لتعزيز جاذبيتها للسكان
خطأ عند تشغيل التكييف قد يُضاعف فاتورة الكهرباء .. تجنّبه فورًا في الصيف
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
بلومبرج : واشنطن أطلعت حلفاءها على مضمون مذكرة التفاهم مع طهران
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
جوتيريش يوجه نداء عاجلا للاعتراف بأهمية المراعي حول العالم واحترامها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أوهم المواطنين باستثمار أموالهم.. سقوط نصاب البورصة بالغربية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم فى مجال البورصة والاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم قدرته على إستثمار أموالهم فى مجال البورصة مقابل أرباح – على خلاف الحقيقة – والتحصل منهم على مبالغ مالية من خلال تحويلات بنكية دون صرف الأرباح المتفق عليها أو رد المبلغ المالى المستولى عليه ، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وضُبط بحوزته (عدد من بطاقات الدفع الإلكترونى منسوبين لبنوك وشركات مختلفة – 3 هواتف محمولة "بداخل أحدهم محفظة تدول عملات رقمية بها رصيد مالى "عملات أجنبية" من متحصلات نشاطه" – 2 "لاب توب" – جهاز كمبيوتر – " بفحص الأجهزة المضبوطة تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمار أموالهم فى مجال البورصة.

الأجهزة الأمنية النصب إستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

«نزول النقطة» يُعلن بداية التحوّل.. طقس مُفاجئ يغيّر ملامح الصيف في مصر

إمام عاشور

عرض ضخم قد يغيّر موقف الأهلي.. تفاصيل جديدة عن إمام عاشور ومروان عطية

الدولار

انخفاض حاد في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه .. اعرف سعره الآن

الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء 17-6-2026

مستشفى الشاطبي

الأزمة تتصاعد.. مواجهة بين ضحايا مستشفى الشاطبي ونقابة الأطباء حول سوء مُعاملة المرضى | فيديو

مهيب عبد الهادي

مهيب عبدالهادي يزف خبرًا سارًا لجماهير القلعة البيضاء بشأن أرض الزمالك البديلة

الحسين عموتة

«عموتة» يُشيد بخماسي الأهلي في المونديال.. ويستقر على معاونيه

حمزة عبد الكريم

خبير لوائح رياضية: لا حقوق رعاية لـ «الكوم الأحمر» في صفقة حمزة عبدالكريم وفق لوائح «الفيفا»

ترشيحاتنا

سيلفا

بيرناردو سيلفا ملكيًا.. ريال مدريد يحسم صفقة نجم مانشستر سيتي

الأهلي

الأهلي يعزي جمال جبر في وفاة «عمه»

منتخب مصر

مبقيناش باصي لصلاح.. تحليل مثير لأداء قائد منتخب مصر أمام بلجيكا

بالصور

وداعًا حبيبة الملايين.. جيب تودع سيارتها الشهيرة وظهور نسخة جديدة

جيب جراند شيروكي
جيب جراند شيروكي
جيب جراند شيروكي

للنشر ٣ونص)) مكياج جريء.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

خطأ عند تشغيل التكييف قد يُضاعف فاتورة الكهرباء .. تجنّبه فورًا في الصيف

خطأ عند تشغيل التكييف قد يضاعف فاتورة الكهرباء.. تجنبه فورًا في الصيف
خطأ عند تشغيل التكييف قد يضاعف فاتورة الكهرباء.. تجنبه فورًا في الصيف
خطأ عند تشغيل التكييف قد يضاعف فاتورة الكهرباء.. تجنبه فورًا في الصيف

بالأحمر الجريء.. بشرى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بشرى
بشرى
بشرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد