أوهم المواطنين باستثمار أموالهم.. سقوط نصاب البورصة بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم فى مجال البورصة والاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم قدرته على إستثمار أموالهم فى مجال البورصة مقابل أرباح – على خلاف الحقيقة – والتحصل منهم على مبالغ مالية من خلال تحويلات بنكية دون صرف الأرباح المتفق عليها أو رد المبلغ المالى المستولى عليه ، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وضُبط بحوزته (عدد من بطاقات الدفع الإلكترونى منسوبين لبنوك وشركات مختلفة – 3 هواتف محمولة "بداخل أحدهم محفظة تدول عملات رقمية بها رصيد مالى "عملات أجنبية" من متحصلات نشاطه" – 2 "لاب توب" – جهاز كمبيوتر – " بفحص الأجهزة المضبوطة تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمار أموالهم فى مجال البورصة.