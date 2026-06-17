نصاب ينتحل صفة ضابط ويستولى على أموال مواطن بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص إدعى له كونه ضابط يقوم بالترويج لبيع أجهزة كهربائية عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة ، وقيامه بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على مبلغ مالى مقابل شراء أجهزة كهربائية منه ، إلا أنه لم يفى بذلك وأغلق هواتفه المحمولة.



بالفحص أمكن تحديد الشاكى (مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج) وبإستدعائه وسؤاله أقر بأنه تواصل مع أحد الأشخاص إدعى له كونه ضابط يقوم بعرض أجهزة كهربائية خاصة بشقيقته للبيع عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة ، وعقب تحويله مبلغ مالى له بقصد شراء الأجهزة الكهربائية، قام بالإستيلاء على المبلغ المالى وغلق هواتفه المحمولة.

وأمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل- مقيم بمحافظة دمياط) ، وتبين أنه بتاريخ 19 مايو المنقضى تم ضبطه وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى قضية "نصب".

وتولت النيابة العامة التحقيق حيث قررت حبسه على ذمة التحقيقات "مازال قيد الحبس".