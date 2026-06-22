20 يوليو الحكم على المتهم بسب وقذف عمر كمال

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة ضد شخص، والمتهم فيها بسب وقذف المطرب الشعبي عمر كمال والإساءة إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 20 يوليو للحكم.



كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في الواقعة عقب بلاغ رسمي تقدم به عمر كمال، اتهم فيه ب ع بشن حملة إساءة عبر حسابات إلكترونية، تضمنت عبارات سب وقذف، فضلاً عن نشر محتوى اعتبره الفنان مشينًا ومسيئًا لسمعته.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية خلال الجلسة المقبلة، للاطلاع على ما تم تقديمه من مستندات وأدلة في الواقعة.