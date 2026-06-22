راح يرخصها اتسرقت.. تاجر مخدرات يسرق دراجة نارية من جوار وحدة مرور بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة أحد الأشخاص بسرقة دراجته النارية حال تركها بالقرب من إحدى وحدات المرور بالإسماعيلية لإنهاء إجراءات التراخيص.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية من (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) بإكتشافه سرقة دراجته النارية حال توقفها بالقرب من وحدة المرور بدائرة القسم.





أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) ، وضُبط بحوزته (كمية من المواد المخدرة) وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وإعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المستولى عليها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





