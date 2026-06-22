خلافات على بيع اللحوم.. شقيقان يعتديان على بعضهما بسلاح أبيض في منشية ناصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بأعمال بلطجة وفرض سيطرة وإشهار سلاح أبيض بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول: (مالك محل جزارة "له معلومات جنائية") ، طرف ثان: (شقيقه "مالك محل جزارة") مقيمان بدائرة القسم، لخلافات بينهما حول بيع اللحوم قام على إثرها كل منهما بالتعدى على الآخر بالسب والشتم وقيام أحدهما بالتلويح بسلاح أبيض.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ،وتم بإرشاد أحدهما ضبط السلاح الأبيض "الظاهر بمقطع الفيديو" ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.