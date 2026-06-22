خناقة على الشاطئ.. الأمن يضبط طرفى مشاجرة بالعصا والكراسى بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام "عصى خشبية" على الكورنيش بالإسكندرية.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 20/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بحدوث مشاجرة بأحد الشواطئ بدائرة القسم بين طرف أول: (7 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")، وطرف ثان : (6 أشخاص) جميعهم عمال بالشاطئ محل البلاغ ومقيمين بدائرة القسم، لخلافات بينهم حول العمل بالشاطئ المشار إليه، تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام "عصى خشبية ، كراسى بلاستيكية".





أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وضُبط بحوزتهم (العصى الخشبية ، الكراسى البلاستيكية "المستخدمين فى التعدى")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





