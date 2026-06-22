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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأييد حبس نجل أحمد حسام "ميدو" 7 أشهر

ميدو
ميدو
مصطفي رجب

قررت محكمة الاستئناف، اليوم الاثنين، تأييد حبس نجل أحمد حسام ميدو حبسه 7 أشهر في اتهامه في قضية حيازة المخدرات، وتغريمه في المخالفات المرورية.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، قررت في وقت سابق، عرض حسين أحمد حسام ميدو على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء التحاليل اللازمة لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه، وتحديد نوع المخدر.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن نجل ميدو لاعب في نادي الزمالك في صفوف الناشئين، ولا يمتلك رخصة قيادة، وأن السيارة التي ضبطت بحوزته ملك والدته.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية بأحد الأكمنة في التجمع الخامس، حيث تم استيقاف سيارة يقودها الشاب للتأكد من التراخيص ضمن الإجراءات الأمنية المعتادة، وأثناء الفحص، لاحظ أفراد القوة ارتباك قائد السيارة، ما دفعهم لتفتيشها.

مخدرات وزجاجات خمرة داخل سيارة ابن ميدو

وبتفتيش السيارة، عثرت القوة الأمنية على كمية من مخدر الحشيش وعدد من زجاجات الخمور، كما تبين أن الشاب كان بصحبة فتاة لحظة استيقافه في الكمين.

أحمد حسام ميدو نجل أحمد حسام ميدو المخدرات

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