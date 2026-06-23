الكل بيدعيلهم.. بدأ امتحانات الثانوية العامة في المنوفية في ثاني أيامها

بدأ طلاب الثانوية العامة في محافظة المنوفية في اداء امتحان ثاني أيام مارثون الثانوية العامة.

حيث يؤدي طلاب النظام الجديد مادة اللغة الأجنبية الثانية بينما يؤدي طلاب النظام القديم مادة الاحصاء والاقتصاد.

وشهدت لجان محافظة المنوفية تشديدات مكثفة مع انطلاق ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة.

وتوافد الطلاب بصحبة اولياء أمورهم اللي اللجان مع بدأ الامتحانات في التاسعة صباحا.

جدير بالذكر أنه قد تم تجهيز 104 لجنة لاستقبال 46 ألف و 818 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية لأداء إمتحانات الثانوية العامة بنطاق المحافظة .

وأكد هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية أنه تم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية متصلة بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لرصد ومتابعة أي تجاوزات أو معوقات باللجان لحلها فورا وتلقي أية شكاوي.

وأكد أنه تم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان الإمتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة ، والتأكد من توافر كافة التجهيزات ووسائل الحماية المدنية وتنظيم مسارات دخول وخروج الطلاب بالمدارس ، والتنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان وحظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية .