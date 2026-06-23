قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الري: إطلاق شراكة لتحلية مياه الصرف الزراعي في مصر
ترامب: "سأفعل ما يجب عليّ فعله" إذا لم تلتزم إيران باتفاقها
سيطرة الجزائر وتألق أبو ليلي.. أرقام في مباراة وداع الأردن لكأس العالم
استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ
الكل بيدعيلهم.. بدأ امتحانات الثانوية العامة في المنوفية في ثاني أيامها
حيازة مخدرات وشفرتي «كتر».. ننشر التحقيقات مع عاطل تاجر في الحشيش بالمعصرة
مصر تحت تأثير القبة الحرارية.. تحذيرات جديدة من هيئة الأرصاد
التعليم: الصور المتداولة بتليجرام الآن قديمة ولا تخص امتحان فرنساوي الثانوية العامة
30 دقيقة.. حسين فهمي يكشف تفاصيل مكالمته مع حسني مبارك
كوريا الشمالية تعلن مجددا عزمها تعزيز ترسانتها النووية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 يونيو.. كم وصل عيار 21؟
ميسي ومبابي.. معركة التاريخ مع المستقبل تشتعل في مونديال 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الكل بيدعيلهم.. بدأ امتحانات الثانوية العامة في المنوفية في ثاني أيامها

امتحانات
امتحانات
مروة فاضل

بدأ طلاب الثانوية العامة في محافظة المنوفية في اداء امتحان ثاني أيام مارثون الثانوية العامة. 

حيث يؤدي طلاب النظام الجديد مادة اللغة الأجنبية الثانية بينما يؤدي طلاب النظام القديم مادة الاحصاء والاقتصاد. 

وشهدت لجان محافظة المنوفية تشديدات مكثفة مع انطلاق ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة. 

وتوافد الطلاب بصحبة اولياء أمورهم اللي اللجان مع بدأ الامتحانات في التاسعة صباحا. 

جدير بالذكر  أنه قد تم تجهيز 104 لجنة لاستقبال 46 ألف و 818 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية لأداء إمتحانات الثانوية العامة بنطاق  المحافظة .

وأكد هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية أنه تم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية متصلة بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لرصد ومتابعة أي تجاوزات أو معوقات باللجان لحلها فورا وتلقي أية شكاوي. 

وأكد أنه تم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان الإمتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة ، والتأكد من توافر كافة التجهيزات ووسائل الحماية المدنية وتنظيم مسارات دخول وخروج الطلاب بالمدارس ، والتنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان وحظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية . 

محافظة المنوفية المنوفية الثانوية العامة امتحانات ماراثون الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نورهان ووالدتها

الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام

ميدو

بعد تأييد حبس نجله.. ميدو يغيب عن برنامجه بسبب أزمة صحية مفاجئة

وائل كفوري وإليسا

صور زفاف تثير الجدل .. حقيقة زواج إليسا ووائل كفوري | تقرير

السيارة المتهورة في مسرح الحادث

بعد بائعة الشاي.. طالب يتسبب في مصرع صديقه بسيارة مسرعة في البحر الأعظم| صور

الدواجن

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الدعم النقدي

زيادة تصل لـ200 جنيه.. تفاصيل الشرائح الجديدة في منظومة الدعم النقدي

إغلاق مصانع لإنتاج السيارات التقليدية

بتمشي بشوارع مصر .. الصين تقرر إغلاق 8 مصانع لإنتاج السيارات التقليدية

احمد موسى

أحمد موسى عن واقعة جبل السكري: مصر ما بتهزرش في أمنها القومي.. والقوات المسلحة بتحمي الثروات والحدود

ترشيحاتنا

تراجع أسعار النفط مع ترقب استعادة تدفقات الخام عبر مضيق هرمز

تراجع أسعار النفط مع ترقب استعادة تدفقات الخام عبر مضيق هرمز

وزير خارجية باكستان يبحث مع السفير الصيني المحادثات الأمريكية - الإيرانية

وزير خارجية باكستان يبحث مع السفير الصيني المحادثات الأمريكية - الإيرانية

أرشيفية

لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل تحذر من تراجع حماية الأطفال الفلسطينيين

بالصور

بسبب خطأ شائع في تحضير الحليب.. رضيع صيني يصارع التسمم بعد استبدال الماء بهذا العصير

رضيع صيني
رضيع صيني
رضيع صيني

تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل مادة التارترازين في جسمك؟

تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟
تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟
تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟

لمتعة القيادة الكلاسيكية.. مازيراتي تدرس إطلاق سيارة خارقة بناقل حركة يدوي ‏

مازيراتي
مازيراتي
مازيراتي

فى عيد ميلاده.. أيمن الشيوي رحلة فنية وإدارية صنعت اسمه في المسرح والدراما

ايمن الشيوي
ايمن الشيوي
ايمن الشيوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد