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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مات بعد المشاجرة.. وفاة سائق في المنوفية بسبب خلافات على أولوية تحميل الركاب

وفاة سائق في المنوفية
وفاة سائق في المنوفية
مروة فاضل

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية كفر طنبدي بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية عقب وفاة سائق عقب مشاجرة بسبب أولوية تحميل الركاب. 

البداية بوقوع مشادة كلامية تحولت إلي مشاجرة بين عدد من السائقين بموقف كفر طنبدي بمدينة شبين الكوم بسبب الخلاف علي أولوية تحميل الركاب. 

وتحولت المشادة إلي مشاجرة بين السائقين بينما نجحت جهود البعض في انهاءها. 

وفوجي السائقين بإعلان وفاة السائق  صلاح فوزي ابن قرية كفر طنبدي بعد عودته إلي منزله بعد انتهاء المشاجرة. 

وقامت أسرته بنقله إلي المستشفي التي أعلنت وفاته وسط حالة من الصدمة بين الجميع. 

فيما تباشر جهات التحقيق بشبين الكوم التحقيقات في الواقعة لبيان سبب وفاة المجني عليه. 

وأكد شهود عيان نشوب المشاجرة بين السائقين وإصابة كلا منهما ولكن انصرفوا بعد المشاجرة إلي منازلهم. 

واستدعت قوات الشرطة الطرف الثاني في المشاجرة والذي أقر بوجود مشاجرة بينه وبين السائق المتوفي بسبب الخلاف علي أولوية تحميل الركاب وأصيب كلا منهما في المشاجرة ولكنهم عادوا إلي منازلهم بعد ذلك. 

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

محافظة المنوفية المنوفية أخبار محافظة المنوفية وفاة مشاجرة

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