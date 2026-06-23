عبر تقنية البث المباشر ..محافظ المنوفية يتابع انتظام امتحانات الثانوية العامة| صور

تابع اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية انتظام امتحانات شهادة الثانوية العامة في يومها الثاني ، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان عام المحافظة ، للاطمئنان على الحالة العامة بمحيط اللجان ، والتأكد من توفير الأجواء الملائمة للطلاب .

وتفقد محافظ المنوفية محيط عدد من اللجان بمراكز ومدن ( بركة السبع ، منوف ، قويسنا ، تلا ، الشهداء ، أحياء شرق وغرب شبين الكوم ) ، وأطمئن بنفسه من خلال تقنية البث المباشر ، على الحالة العامة للنظافة والاشغالات وتوافر كافة سبل الامن والراحة للطلاب ، بما يساعدهم علي تأدية الأمتحانات بسهولة ويسر ،

ويؤدي الطلاب اليوم إمتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ( نظام جديد ) ومادة الأقتصاد والأحصاء ( نظام قديم ).

وأكد محافظ المنوفية على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم خلال فترة الامتحانات، مع المتابعة اللحظية لسير العمل بجميع اللجان على مستوى المحافظة من خلال غرفة العمليات المركزية ورصد أية ملاحظات أو معوقات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وعدم تأثر الطلاب بأي ظروف طارئة ، موجهاً بضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان، والتعامل معهم بما يحقق الانضباط والهدوء.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية استمرار التواجد الميداني والمتابعة اللحظية بمحيط اللجان لتحسين مستوى النظافة العامة ومنع الاشغالات ، مؤكداً على متابعته الشخصية لأعمال الامتحانات بالإضافة إلى انعقاد دائم لغرفة العمليات المركزية بمركز شبكة سيطرة الشبكة الوطنية بالديوان العام وربطها بالغرفة الرئيسية بمديرية التربية والتعليم للتعامل اللحظي مع أي معوقات والعمل على حلها ، لافتاً إلى أن نجاح عملية الامتحانات يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية.