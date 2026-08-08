نونيز يقترب من مزاملة محمد صلاح في طرابزون سبور

بات الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الهلال السعودي، على أعتاب مغادرة دوري روشن وخوض تجربة جديدة في تركيا، بعدما قطع طرابزون سبور خطوة مهمة نحو التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «اليوم» السعودية نقلًا عن صحيفة «Sözcü» التركية، فقد توصل النادي التركي إلى اتفاق مبدئي مع نونيز حول بنود عقده الشخصية، من بينها راتبه السنوي، الذي سيبلغ 8 ملايين يورو حال إتمام الصفقة.

ويحصل نونيز في الوقت الحالي على 22 مليون يورو سنويًا مع الهلال، ما يعني أن الصيغة المطروحة للانتقال ستُبقي جزءًا من راتبه على عاتق النادي السعودي، بواقع نحو 14 مليون يورو، خلال فترة وجوده مع طرابزون سبور.

ورغم التفاهم بين اللاعب والنادي التركي، فإن الصفقة لم تدخل مرحلة الحسم النهائي بعد، إذ لا تزال المفاوضات بين طرابزون سبور والهلال مستمرة للوصول إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب واستكمال الإجراءات الرسمية.

ويأتي اهتمام طرابزون بنونيز في إطار تحركات النادي لبناء خط هجوم قوي استعدادًا للموسم الجديد، خصوصًا بعد نجاحه في ضم النجم المصري محمد صلاح، إذ يطمح النادي التركي إلى جمع الثنائي في تشكيلته خلال الفترة المقبلة.

وكان مستقبل نونيز قد شهد حالة من الغموض خلال الفترة الماضية، بعدما ارتبط اسمه بالرحيل عن الهلال وسط اهتمام من عدد من الأندية الأوروبية، إلا أن طرابزون سبور أصبح في الوقت الحالي صاحب الحظوظ الأبرز في الحصول على خدماته.

وفي حال توصل الناديان إلى اتفاق نهائي، سيكون نونيز على موعد مع تجربة جديدة في الملاعب التركية، ليصبح زميلًا لمحمد صلاح في صفوف طرابزون سبور، بينما يتبقى فقط حسم التفاصيل النهائية قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.