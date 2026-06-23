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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قيادات الأزهر بالمنوفية تتفقد لجان الامتحانات وتؤكد الالتزام الكامل بالتعليمات

امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
مروة فاضل

واصلت قيادات منطقة المنوفية الأزهرية متابعاتها الميدانية المكثفة لسير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي، تزامنًا مع انطلاق أعمال اليوم الثاني من الأسبوع الثاني للامتحانات، حيث أدى الطلاب امتحان مادة الفقه وسط أجواء اتسمت بالهدوء والانضباط داخل اللجان.

وفي هذا الإطار، أجرى فضيلة الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، جولة تفقدية بلجنة قويسنا المشتركة ومقرها معهد بنين قويسنا الإعدادي الثانوي التابع لإدارة قويسنا التعليمية، للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات، والتأكد من تهيئة المناخ الملائم للطلاب، وتوافر سبل الراحة والرعاية داخل اللجان.

وأكد رئيس المنطقة خلال جولته أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة التي تساعد الطلاب على أداء الامتحان في هدوء ويسر، مشددًا على ضرورة تحقيق الانضباط الكامل وتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل.

وعلى صعيدٍ متصل، تابع الدكتور سعيد عامر، الوكيل الثقافي لمنطقة المنوفية الأزهرية، يرافقه الأستاذ محمد حمدي، موفد الأزهر الشريف، أعمال الامتحانات بلجنة فتيات شبين الكوم ومقرها معهد فتيات شبين الكوم النموذجي الإعدادي الثانوي التابع لإدارة شبين الكوم التعليمية، حيث تفقدا اللجان واطمأنا على انتظام سير الامتحانات ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة لها.

ورصدت المتابعات الميدانية وغرفة العمليات بالمنطقة انتظام اللجان وسير الامتحان في أجواء من الهدوء والانضباط، بما يعكس الجهود المبذولة من قيادات المنطقة والعاملين باللجان لضمان أداء الامتحانات بصورة منتظمة وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية.

محافظة المنوفية المنوفية امتحانات الثانوية الأزهرية الأزهر

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