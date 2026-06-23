حسن الخاتمة.. وفاة سائق وقت أداء صلاة الفجر في المنوفية

شيع العشرات من اهالي قرية بخاتي بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، جثمان سائق توفي اثناء اداء صلاة الفجر.

وادي الأهالي صلاة الجنازة علي الجثمان من مسجد القرية الي مثواه بمقابر الأسرة في القرية.

وأكد الأهالي، أن المتوفي يدعي نبيل وحيد سائق اثناء اداء صلاة الفجر داخل أحد مساجد القرية.

وتابع الأهالي، أن المتوفي كان يصلي الفجر وسقط اثناء اداء الركعة الثانية حيث فوجي المصلون بسقوطه وقاموا بقطع الصلاة وتبين وفاته.

وأوضح الأهالي، أنه كان دائم الحرص علي اداء الصلاة في المسجد ومعروف عنه حسن الخلق والسمعة الطيبة بين الجميع.

وسادت حالة من الحزن بين الجميع من ابناء القرية لوفاة ابن قريتهم مؤكدين أنها حسن الخاتمة.