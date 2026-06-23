غدا.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

أعلن هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنوفية أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية غدا الاربعاء.

وأكد أن ذلك سيأتي بعد اعتمادها من اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية.

وأوضح أنه سيتم رفع النتيجة علي الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وكذلك الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم في المنوفية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إعلان النتيجة جاء بعد مراجعتها بدقة لإعطاء كل طالب حقه ورصد الدرجات.

وتابع أن النتيجة مطمئنة ولا داعي للقلق، متمنيا التوفيق لكل طلبة الشهادة الإعدادية في المحافظة.

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