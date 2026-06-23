حسن الخاتمة.. سائق يلقى ربه وهو ساجد في صلاة الفجر بالمنوفية "تفاصيل"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا لشاهد عيان يروي تفاصيل وفاة سائق داخل أحد مساجد محافظة المنوفية أثناء أداء صلاة الفجر، في واقعة أثارت حالة واسعة من الحزن والتأثر بين الأهالي ورواد السوشيال ميديا.

فيديو متداول عبر فيسبوك

وقال شاهد العيان إن المتوفى كان يؤدي صلاة الفجر وسط المصلين بشكل طبيعي، وخلال الركعة الأولى سقط بشكل مفاجئ داخل المسجد، لافتًا إلى أن المصلين في البداية ظنوا أنه سجد أو تعرض لوعكة صحية عابرة، قبل أن يتبين أنه يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضاف أن الفقيد كان معروفًا بين أهالي المنطقة بحرصه على الصلاة والمواظبة على التواجد في المسجد، خاصة خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه كان من أوائل الحاضرين للصلوات ويحرص على الذكر والاستغفار بشكل دائم.

وأكد شاهد العيان أن الواقعة تركت أثرًا بالغًا في نفوس المصلين الذين حاولوا إسعافه فور سقوطه، إلا أنه فارق الحياة داخل المسجد وسط حالة من الصدمة والحزن الشديد.

وأثار الفيديو المتداول تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا المئات للفقيد بالرحمة والمغفرة، معتبرين أن وفاته أثناء وجوده في المسجد وأداء الصلاة تمثل مشهدًا مؤثرًا ترك أثرًا كبيرًا لدى كل من شاهده.

واختتم رواد مواقع التواصل تعليقاتهم بالدعاء للمتوفى بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أسرته وذويه الصبر والسلوان