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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متى يوم عاشوراء 2026

متى يوم عاشوراء 2026
متى يوم عاشوراء 2026
محمد غالي

متى يوم عاشوراء يبحث عنها الكثير من المواطنين حتي اصبحت رائجة علي محركات البحث، وذلك بسبب تزايد اهتمام المسلمين مع حلول شهر المحرم بمعرفة موعد صيام يوم عاشوراء وفضائله، لما يتمتع به هذا اليوم من مكانة عظيمة في الإسلام.

متى يوم عاشوراء

ويعد يوم عاشوراء من الأيام المباركة التي يحرص المسلمون على صيامها اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ يعتبر صيامه من السنن المستحبة التي ورد في فضلها العديد من الأحاديث النبوية.

موعد تاسوعاء وعاشوراء 2026

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غرة شهر المحرم لعام 1448 هجريا وافقت يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال شرعا من خلال اللجان الشرعية والعلمية المختصة المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وبناء على ذلك، يوافق يوم تاسوعاء التاسع من شهر المحرم يوم الأربعاء 24 يونيو 2026، فيما يحل يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر المحرم، يوم الخميس 25 يونيو 2026.

مراتب صيام عاشوراء

أوضح العلماء أن لصيام عاشوراء عدة مراتب، تتفاوت في الفضل، وهي:

صيام التاسع والعاشر من شهر المحرم.
صيام العاشر والحادي عشر من شهر المحرم.
صيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر المحرم، وهي أكمل المراتب وأفضلها.

كما أجاز جمهور الفقهاء إفراد يوم عاشوراء بالصيام دون كراهة.

متى يوم عاشوراء

لماذا يصوم المسلمون يوم عاشوراء؟

يرتبط يوم عاشوراء بذكرى نجاة نبي الله موسى وقومه من فرعون، حيث صامه شكرا لله تعالى على هذه النعمة العظيمة. 

وعندما قدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورأى اليهود يصومونه، قال: «نحن أحق بموسى منهم»، فصامه وأمر المسلمين بصيامه.

أعمال مستحبة في يوم عاشوراء

لا يقتصر فضل عاشوراء على الصيام فقط، بل يستحب للمسلمين اغتنام هذا اليوم بالإكثار من الطاعات والأعمال الصالحة، ومن أبرزها:

الإكثار من ذكر الله تعالى.
الدعاء والاستغفار.
تلاوة القرآن الكريم وتدبر معانيه.
الصدقة ومساعدة المحتاجين.
صلة الأرحام وتعزيز الروابط الأسرية.
إدخال السرور على الأهل والأسرة.

ويؤكد العلماء أن استثمار هذا اليوم في العبادة والطاعات من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، لما يحمله من معان إيمانية عظيمة تذكر بنصر الله للحق وأهله.

متى يوم عاشوراء

هل يكفر صيام عاشوراء ذنوب السنة الماضية؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة الماضية، استنادا إلى ما ورد في السنة النبوية الشريفة، مع استحباب صيام يوم قبله أو يوم بعده تحقيقا للسنة ومخالفة لأهل الكتاب.

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