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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

يوم عاشوراء .. موعده وحكم صيامه

يوم عاشوراء
يوم عاشوراء
إيمان طلعت

صيام عاشوراء أصبح صيام عاشوراء محل بحث الكثير من المسلمين عبر محرك البحث العالمي جوجل، ذكرى يوم عاشوراء الذي يوافق 10 من شهر محرم، والذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصيامهما لأنه يكفر ذنوب عام مضى، ويبحث كثير من المسلمين عن صيام يوم عاشوراء.

موعد يوم عاشوراء

حثّت دار الإفتاء المصرية على صيام يومي تاسوعاء وعاشوراء، قائلة:" لا تنسوا صيام تاسوعاء وعاشورا، ، فهو من الصيام المستحب".

تاسوعاء يوم الأربعاء 9 محرم 1448، الموافق 24 يونيو 2026. 

عاشوراء يوم الخميس 10 محرم 1448، الموافق 25 يونيو 2026. 

صيام عاشوراء

قالت دار الإفتاء المصرية، أن إبراهيم الهجري روى عن أبي عياض عن أبي هريرة - رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " يوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء، فصوموه أنتم" ، لافتة إلى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خص يوم عاشوراء بثلاث سنن هي:" الصيام، والاحتفال، والتوسعة على الأهل والعيال".

وأضافت دار الإفتاء فى فتوى لها، أنه يستحب صيام تاسوعاء وعاشوراء وكذلك الحادي عشر من شهر المحرم، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا كان العام المقبل -إن شاء الله -صمنا اليوم التاسع"، وقوله: "خالفوا اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده".

وذكرت الإفتاء، أن تقديم صيام يوم تاسوعاء على عاشوراء له حكم ذكرها العلماء؛ منها أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر، الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع غلط، فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر.

صيام تاسوعاء وعاشوراء

كانت دار الإفتاء قد قالت إن صيام عاشوراء يكفر ذنوب السنة التي قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مؤكدة أنه يستحب صيام تاسوعاء اليوم التاسع من شهر المحرم.

وأضافت في فتوى لها، أنه يستحب صيام تاسوعاء وعاشوراء وكذلك الحادي عشر من شهر المحرم، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا كان العام المقبل -إن شاء الله -صمنا اليوم التاسع"، وقوله: "خالفوا اليهود صوموا يومًا قبله ويومًا بعده".

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