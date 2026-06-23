قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء باكستان: أشكر الرئيس السيسي على دعمه لجهود خفض التصعيد في المنطقة
داخل يتمخطر .. لص يقتحم شقة في عز الضهر بـ حوار مثير مع الحارس | شاهد
أمين الإفتاء يوضح ثواب الأرملة التي تربي أبناءها وحدها: تكون في صحبة النبي
تغريم شركة أوبر 10 ملايين جنيه في وفاة حبيبة الشماع
ادعوله بالشفاء.. أحمد حسام ميدو يتعرض لـ جلطة بالمخ وهذه أهم أعراض مرضه
الشيخ خالد الجندي: لو بتصحى تشاهد كأس العالم يبقى تقدر تصحى للفجر
أعلى فوائد بـ 22% .. كيفية شراء الشهادات البنكية للأهلى ومصر
خطة دولية طارئة لإخراج 11 ألف بحّار من الخليج بعد إغلاق هرمز.. وضمانات أمنية لعبور السفن
جنود لم تروها | خالد الجمل : قصة الحمامة والعنكبوت عند الغار لم تثبت شرعًا .. فيديو
فاتورة الشيطان .. ​مشاهد مثيرة في إعدام نورهان قاتلة والدتها ببورسعيد | خاص
تطرح رؤية جديدة.. إيطاليا: دعم الجيش اللبناني وترسيخ سلطة الدولة في صدارة الأولويات
من قلقه على ابنه | منشور مثير لـ خالد الغندور عن إصابة ميدو بالجلطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى فوائد بـ 22% .. كيفية شراء الشهادات البنكية للأهلى ومصر

الشهادات البنكيه
الشهادات البنكيه
محمد غالي

يسعى المواطنون والمستثمرون لشراء الشهادات البنكية الادخارية باعتبارها إحدى الأدوات المالية الآمنة التي توفر عوائد مستقرة وتحد من مخاطر التقلبات السعرية، خاصة مع التحركات المستمرة في أسواق الذهب والأسهم.

الشهادات البنكيه

وفي هذا الإطار، يواصل البنك الأهلي المصري تقديم مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية بعوائد تنافسية تصل إلى 22% سنويا، من خلال أوعية ادخارية تجمع بين العائد الثابت والمتناقص، مع حد أدنى للاكتتاب يبدأ من 1000 جنيه، وإمكانية الشراء عبر القنوات الرقمية أو من خلال فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتناقص

تتصدر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتناقص قائمة الأوعية الادخارية التي يطرحها البنك الأهلي المصري، حيث تمتد لمدة ثلاث سنوات وبحد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وتوفر الشهادة عائدا سنويا يبلغ 22% خلال السنة الأولى، ثم ينخفض إلى 17.5% في السنة الثانية، قبل أن يصل إلى 13% خلال السنة الثالثة والأخيرة من مدة الشهادة.

ويتيح البنك للعملاء إمكانية شراء الشهادة وإدارة حساباتهم بسهولة عبر خدمات «الأهلي نت» و«الأهلي موبايل»، بالإضافة إلى إمكانية الاكتتاب من خلال الفروع. 

كما تمنح الشهادة مزايا إضافية تشمل إمكانية الاقتراض أو إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، مع السماح باسترداد قيمتها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا لشروط البنك.

الشهادات البنكيه

الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت

حافظت الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت، سواء شهادة «القمة» أو الشهادة البلاتينية، على عائد سنوي يبلغ 17.25%، وذلك بعد الزيادة التي سبق أن أقرها البنكان الأهلي المصري ومصر.

الشهادة الخماسية بعائد شهري

كما يطرح البنك الأهلي المصري الشهادة الخماسية لمدة 5 سنوات بعائد سنوي ثابت قدره 14.25% يصرف شهريا، مع إتاحة الاكتتاب بحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادات بنك مصر الادخارية

من جانبه، أعلن بنك مصر رفع العائد على شهادة «القمة» الثلاثية ذات العائد الثابت إلى 17.75% سنويا بدورية صرف شهرية، مقارنة بـ17.25% سابقا، إلى جانب توفير دورية صرف ربع سنوية بعائد يصل إلى 17.85% سنويا.

كما طرح البنك مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية بمدد استحقاق مختلفة تشمل الشهادات الثلاثية والرباعية والخماسية ذات العائد المتغير، والذي يصل حاليا إلى 19.25% سنويا، ويحتسب وفقا لسعر الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي المصري مضافا إليه 0.25%.

وأوضح البنك أن الحد الأدنى للعائد على الشهادة الثلاثية المتغيرة ذات الصرف الشهري يبلغ 17.50%، فيما يصل إلى 16.75% للشهادة الرباعية و16.25% للشهادة الخماسية.

الشهادات البنكيه

كما أتاح بنك مصر شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات بعائد سنوي مركب يبلغ 17.75% يضاف كل ستة أشهر ويصرف بالكامل عند نهاية المدة، بإجمالي عائد تراكمي يصل إلى 66.56%. 

ويقدم البنك أيضا الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير المرتبط بسعر الإيداع لدى البنك المركزي، والتي سجل متوسط عائدها نحو 19.96% وفقا لإقفال مايو 2026.

وتبدأ فئات شراء جميع الشهادات الادخارية من 1000 جنيه ومضاعفاتها، بما يتيح مرونة أكبر للعملاء في اختيار الوعاء الادخاري الأنسب لأهدافهم المالية.

الشهادات الادخارية الشهادات البنكيه البنك الأهلي البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية الشهادات الثلاثية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين

ميدو

إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأن موعد الامتحان القادم

وزير التعليم

مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد .. قرار عاجل الان

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

ميدو

تدخل طبي عاجل | شقيق ميدو يكشف حقيقة إصابة أخيه بـ جلطة في المخ

ترشيحاتنا

آلان مصطفى

خبير التوقعات آلان مصطفى يراهن على إنجاز تاريخي للفراعنة في المونديال

سارة سلامه

سارة سلامة تشارك جمهورها صورا من عطلتها الصيفية

أحمد فهمي يتعاقد على مسلسل رمضان 2027.. تعاون جديد يجمعه بمعتز التوني وسينرجي

أحمد فهمي يتعاقد على مسلسل رمضان 2027.. تعاون جديد يجمعه بمعتز التوني وسينرجي

بالصور

إنجاز طبي في أمريكا .. أول عملية زرع رئة بين شخصين مصابين بـ الإيدز

أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم

الوقاية من إيبولا .. 6 إجراءات فعالة تحميك ضد العدوى وتقلص انتشار المرض

طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا

بعد إصابة ميدو .. 5 علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية لا يجب تجاهلها

علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها

مي عز الدين تتألق بفستان صيفي ناعم.. إطلالة أنيقة تجمع بين الرقي والبساطة

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

فيديو

صورة من الضبطيات

بقيمة 40 مليار جنيه.. قوات حرس الحدود المسلحة توجه ضربات قاصمة للمهربين وتجار المخدرات

أحمد سعد

أحمد سعد يحلق شعره وذقنه ويعتذر للجمهور: توبت عن أي حاجة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

المزيد