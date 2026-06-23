أعلى فوائد بـ 22% .. كيفية شراء الشهادات البنكية للأهلى ومصر

يسعى المواطنون والمستثمرون لشراء الشهادات البنكية الادخارية باعتبارها إحدى الأدوات المالية الآمنة التي توفر عوائد مستقرة وتحد من مخاطر التقلبات السعرية، خاصة مع التحركات المستمرة في أسواق الذهب والأسهم.

الشهادات البنكيه

وفي هذا الإطار، يواصل البنك الأهلي المصري تقديم مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية بعوائد تنافسية تصل إلى 22% سنويا، من خلال أوعية ادخارية تجمع بين العائد الثابت والمتناقص، مع حد أدنى للاكتتاب يبدأ من 1000 جنيه، وإمكانية الشراء عبر القنوات الرقمية أو من خلال فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتناقص

تتصدر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتناقص قائمة الأوعية الادخارية التي يطرحها البنك الأهلي المصري، حيث تمتد لمدة ثلاث سنوات وبحد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وتوفر الشهادة عائدا سنويا يبلغ 22% خلال السنة الأولى، ثم ينخفض إلى 17.5% في السنة الثانية، قبل أن يصل إلى 13% خلال السنة الثالثة والأخيرة من مدة الشهادة.

ويتيح البنك للعملاء إمكانية شراء الشهادة وإدارة حساباتهم بسهولة عبر خدمات «الأهلي نت» و«الأهلي موبايل»، بالإضافة إلى إمكانية الاكتتاب من خلال الفروع.

كما تمنح الشهادة مزايا إضافية تشمل إمكانية الاقتراض أو إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، مع السماح باسترداد قيمتها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا لشروط البنك.

الشهادات البنكيه

الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت

حافظت الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت، سواء شهادة «القمة» أو الشهادة البلاتينية، على عائد سنوي يبلغ 17.25%، وذلك بعد الزيادة التي سبق أن أقرها البنكان الأهلي المصري ومصر.

الشهادة الخماسية بعائد شهري

كما يطرح البنك الأهلي المصري الشهادة الخماسية لمدة 5 سنوات بعائد سنوي ثابت قدره 14.25% يصرف شهريا، مع إتاحة الاكتتاب بحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادات بنك مصر الادخارية

من جانبه، أعلن بنك مصر رفع العائد على شهادة «القمة» الثلاثية ذات العائد الثابت إلى 17.75% سنويا بدورية صرف شهرية، مقارنة بـ17.25% سابقا، إلى جانب توفير دورية صرف ربع سنوية بعائد يصل إلى 17.85% سنويا.

كما طرح البنك مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية بمدد استحقاق مختلفة تشمل الشهادات الثلاثية والرباعية والخماسية ذات العائد المتغير، والذي يصل حاليا إلى 19.25% سنويا، ويحتسب وفقا لسعر الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي المصري مضافا إليه 0.25%.

وأوضح البنك أن الحد الأدنى للعائد على الشهادة الثلاثية المتغيرة ذات الصرف الشهري يبلغ 17.50%، فيما يصل إلى 16.75% للشهادة الرباعية و16.25% للشهادة الخماسية.

الشهادات البنكيه

كما أتاح بنك مصر شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات بعائد سنوي مركب يبلغ 17.75% يضاف كل ستة أشهر ويصرف بالكامل عند نهاية المدة، بإجمالي عائد تراكمي يصل إلى 66.56%.

ويقدم البنك أيضا الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير المرتبط بسعر الإيداع لدى البنك المركزي، والتي سجل متوسط عائدها نحو 19.96% وفقا لإقفال مايو 2026.

وتبدأ فئات شراء جميع الشهادات الادخارية من 1000 جنيه ومضاعفاتها، بما يتيح مرونة أكبر للعملاء في اختيار الوعاء الادخاري الأنسب لأهدافهم المالية.