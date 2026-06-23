البنك المركزي الكويتي: تراجع تمويل الواردات بنسبة 58.9% خلال مايو الماضي

قالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة لبنك الكويت المركزي، اليوم، إن تمويل الواردات الكويتية انخفض في مايو الماضي بنسبة 58.9% إلى 266.5 مليون دينار كويتي، فيما استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار في الشهر نفسه عند 306.5 فلس.

ووفقا للمركزي الكويتي، فقد تراجع إجمالي موجودات البنوك المحلية في مايو 2026 بنسبة 0.3% إلى 104.9 مليار دينار كويتي، كذلك انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 2.3% إلى 16.6 مليار دينار كويتي.

وذكرت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة لبنك الكويت المركزي أن الودائع لأجل لدى المركزي الكويتي انخفضت في مايو الماضي بنسبة 4.3% إلى 440 مليون دينار، كذلك تراجعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 0.2% إلى 64.9 مليار دينار للشهر نفسه.

وأشارت إلى أن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي ارتفعت في مايو الماضي بنسبة 0.4% لتصل إلى 38.9 مليار دينار كويتي، بينما انخفضت ودائع القطاع الخاص في البنوك المحلية بالعملات الأجنبية في شهر مايو الماضي بنسبة 2.5% لتبلغ 2.1 مليار دينار كويتي.

وأوضحت أن عرض النقد بمفهومه الواسع (ن 2) ارتفع بنسبة 0.2% في مايو الماضي على أساس شهري ليبلغ 42.9 مليار دينار كويتي.

الجدير بالذكر أن عرض النقد يُقصد به في معناه الضيق حجم العمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب فيما يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع لأجل وحسابات التوفير.