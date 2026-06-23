البنك الأهلي المصري يعدل سعر العائد على الشهادات البلاتينية ويصدر شهادة جديدة بعائد شهري ١٩.٥ ٪؜

صرح محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ان لجنة الالكو بالبنك قررت التالي:
تعديل العائد على الشهادات البلاتينية ومدتها 3 سنوات ذات العائد الشهري لتصبح 17.75% بدلا من 17.25%
مع اضافه دورية جديدة بعائد ربع سنوي ١٧.٨٥٪
واكد الاتربي انه سيتم طرح شهادة متغيرة جديدةلمدة ٣ سنوات بعائد سنوي ١٩.٥٠٪ يصرف شهريا (تحتسب علي أساس سعر الايداع لدي البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة + ٠.٥٠٪ وبحد أدني ١٧٪).
وتسري التغييرات اعتباراً من يوم الاربعاء 24/6/2026، وذلك من خلال جميع فروع البنك وكافة تطبيقاته الالكترونية.