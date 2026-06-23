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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر

أسعار الذهب
أسعار الذهب
محمد غالي

تشهد أسعار الذهب في مصر اهتماما واسعا من المواطنين والمستثمرين، باعتبارها من أبرز المؤشرات الاقتصادية وأحد أهم أدوات الادخار والتحوط الآمن، خاصة في ظل حالة التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية خلال الفترة الحالية.

أسعار الذهب

أسعار الذهب الان

ويحرص المتعاملون في سوق الذهب على متابعة حركة الأسعار بشكل يومي، لرصد التغيرات التي تطرأ على الذهب النفيس، واختيار التوقيت الأنسب لعمليات البيع والشراء بما يسهم في تحقيق أفضل عائد استثماري ممكن.

أسعار الذهب اليوم في مصر

العيار       سعر البيع    سعر الشراء 
 
عيار 24   6,675 جنيها  6,615 جنيها   
عيار 21   5,840 جنيها  5,790 جنيها   
عيار 18   5,005 جنيهات  4,965 جنيها   
عيار 14   3,895 جنيها  3,860 جنيها   
الجنيه الذهب  46,720 جنيها 46,320 جنيها  
الأونصة بالجنيه   207,595 جنيها205,815 جنيها 
الأونصة بالدولار  4,125.07 دولارا  

أسعار الذهب

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بعدد من المتغيرات الاقتصادية العالمية، في مقدمتها مستويات العرض والطلب، والسياسات النقدية التي تتبناها البنوك المركزية، وأسعار الفائدة، إلى جانب تحركات الدولار الأمريكي وأسعار النفط، فضلا عن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر في الأسواق المالية العالمية.

ويحافظ الذهب على مكانته كملاذ آمن خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، حيث يزداد الإقبال عليه عادة مع ارتفاع معدلات التضخم أو تراجع أسعار الفائدة. وفي المقابل، قد تتراجع جاذبيته نسبيا مع قوة الدولار الأمريكي أو ارتفاع العوائد على الأدوات الاستثمارية الأخرى.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم استقرارا نسبيا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6,675 جنيها للبيع و6,615 جنيها للشراء، فيما سجل عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المحلية، 5,840 جنيها للبيع و5,790 جنيها للشراء.

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5,005 جنيهات للبيع و4,965 جنيها للشراء، بينما سجل عيار 14 نحو 3,895 جنيها للبيع و3,860 جنيها للشراء. وبلغ سعر الجنيه الذهب 46,720 جنيها للبيع و46,320 جنيها للشراء.

وعلى مستوى الأوقية، سجلت الأونصة نحو 207,595 جنيها للبيع و205,815 جنيها للشراء، فيما بلغت قيمتها عالميا نحو 4,125.07 دولارا.

أسعار الذهب


 

الذهب يواصل تعزيز مكانته الاستثمارية

ورغم التذبذبات التي تشهدها الأسواق العالمية، يواصل الذهب ترسيخ مكانته كأحد أهم الأوعية الادخارية والاستثمارية القادرة على الحفاظ على قيمة المدخرات وحمايتها من تقلبات الأسواق.

ومع استمرار حالة الترقب التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي، يظل المعدن الأصفر محور اهتمام المستثمرين والأفراد، وسط توقعات باستمرار تأثر أسعاره بقرارات السياسة النقدية العالمية والتطورات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وتبقى المتابعة المستمرة لأسعار الذهب ضرورة للراغبين في الشراء أو الاستثمار، لما تمثله من مؤشر مهم لاتجاهات الأسواق وفرص تحقيق عوائد استثمارية مناسبة.

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