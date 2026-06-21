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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

يبحث المواطنون عن أسعار الذهب في مصر والتي جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين، باعتبارها من أبرز المؤشرات الاقتصادية وأهم أدوات الادخار والتحوط الآمن، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية.

ويتابع المتعاملون في سوق الذهب حركة الأسعار بشكل يومي لرصد التغيرات التي تطرأ على المعدن النفيس، واختيار التوقيت المناسب لعمليات البيع والشراء بما يحقق أفضل عائد استثماري ممكن.

ذهب

أسعار الذهب في مصر

العيار  سعر البيع  سعر الشراء
عيار 24  6,845 جنيه  6,800 جنيه
عيار 21  5,990 جنيه  5,950 جنيه
عيار 18  5,135 جنيه  5,100 جنيه
عيار 14  3,995 جنيه  3,965 جنيه
الجنيه الذهب  47,920 جنيه  47,600 جنيه
الأونصة بالجنيه  212,925 جنيه  211,505 جنيه
الأونصة بالدولار  4,156.55 دولار

ذهب

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بمجموعة من العوامل الاقتصادية العالمية، أبرزها معدلات العرض والطلب، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، ومستويات أسعار الفائدة، إلى جانب تحركات الدولار الأمريكي وأسعار النفط والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية المختلفة.

ويحافظ الذهب على مكانته كملاذ آمن خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، إذ يزداد الإقبال عليه عادة مع ارتفاع معدلات التضخم أو تراجع أسعار الفائدة، بينما قد تتأثر جاذبيته نسبيا مع قوة الدولار الأمريكي أو ارتفاع العوائد على الأدوات الاستثمارية الأخرى.

ذهب

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6,845 جنيها للبيع و6,800 جنيه للشراء، ليواصل العيار الأعلى نقاء استقراره عند مستويات مرتفعة في السوق المحلية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصرية، نحو 5,990 جنيها للبيع و5,950 جنيها للشراء، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات الأسعار.

أما عيار 18 فقد سجل 5,135 جنيها للبيع و5,100 جنيه للشراء، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 3,995 جنيها للبيع و3,965 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 47,920 جنيها للبيع و47,600 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر الأونصة 212,925 جنيها للبيع و211,505 جنيهات للشراء.

وعلى المستوى العالمي، سجلت الأونصة نحو 4,156.55 دولار، وسط ترقب الأسواق للتطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على حركة المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.

الذهب يحافظ على مكانته الاستثمارية

ورغم التذبذبات التي تشهدها الأسواق العالمية، يواصل الذهب ترسيخ مكانته كأحد أهم الأوعية الادخارية والاستثمارية القادرة على الحفاظ على قيمة المدخرات ومواجهة تقلبات الأسواق.

ومع استمرار حالة الترقب في الاقتصاد العالمي، يظل المعدن الأصفر محل متابعة واسعة من المستثمرين والأفراد، وسط توقعات باستمرار تأثر أسعاره بقرارات السياسة النقدية العالمية والتطورات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وتبقى متابعة أسعار الذهب بشكل مستمر أمرا ضروريا للراغبين في الشراء أو الاستثمار، لما تمثله من مؤشر مهم لاتجاهات الأسواق وفرص تحقيق عوائد استثمارية مناسبة.

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