صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

يبحث عدد كبير من المواطنون عن موعد صرف معاش شهر يوليو 2026، والتي من جانبها تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبدء صرف معاشات شهر يوليو 2026 اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك والبريد المصري، إلى جانب المحافظ الإلكترونية ووسائل الصرف المعتمدة على مستوى الجمهورية.

صرف معاشات شهر يوليو 2026

موعد تطبيق الزيادة الجديدة على معاشات يوليو

يترقب أصحاب المعاشات الإعلان الرسمي عن الزيادة السنوية المقررة، والتي تطبق وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 اعتبارا من الأول من يوليو من كل عام، بعد الانتهاء من الدراسات المالية اللازمة واعتماد نسبة الزيادة بشكل رسمي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، عقب موافقة مجلس النواب عليه خلال شهر مايو الماضي، كما نشرت الجريدة الرسمية التعديلات الخاصة بالمادة 111 من القانون، والتي تنظم آلية سداد الخزانة العامة للدولة للالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

قيمة المعاش بعد الزيادة

في حال تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%، فإن قيمة المعاشات سترتفع على النحو التالي:

المعاش البالغ 2000 جنيه يرتفع إلى 2300 جنيه، بزيادة 300 جنيه.

المعاش البالغ 3000 جنيه يرتفع إلى 3450 جنيها، بزيادة 450 جنيها.

المعاش البالغ 5000 جنيه يرتفع إلى 5750 جنيها، بزيادة 750 جنيها.

ويشار إلى أن نسبة الزيادة النهائية لم تعلن رسميا حتى الآن، ومن المنتظر الكشف عنها من قبل الجهات المختصة قبل بدء صرف معاشات شهر يوليو.

صرف معاشات شهر يوليو 2026

آخر زيادة تم تطبيقها على المعاشات

شهد شهر يناير الماضي زيادة في المعاشات نتيجة رفع حدود أجر الاشتراك التأميني، حيث ارتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما ارتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، وفقا لما أعلنه جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

يمثل الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني أقل قيمة يتم التأمين على الموظف على أساسها، بينما يمثل الحد الأقصى أعلى قيمة يمكن احتساب التأمين عليها.

ويؤدي رفع هذه الحدود إلى تحسين قيمة المعاشات المستقبلية للمؤمن عليهم، خاصة لمن تنتهي خدمتهم اعتبارا من 1 يناير 2026 أو بعد هذا التاريخ، بما يضمن ارتباط قيمة المعاش بالأجر التأميني الفعلي للمشترك.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الحد الأدنى للمعاش للمحالين إلى التقاعد اعتبارا من يناير 2026 ارتفع إلى 1755 جنيها بدلا من 1495 جنيها، فيما وصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيها مقارنة بـ11600 جنيه سابقا.

صرف معاشات شهر يوليو 2026

خطوات الاستعلام عن معاشات يوليو 2026

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن بيانات ملفاتهم التأمينية إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

اختيار "صاحب معاش".

الضغط على "الخدمات التأمينية".

اختيار خدمة "الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش".

إدخال الرقم القومي في المكان المخصص.

الضغط على زر "استعلام" للاطلاع على البيانات الأساسية الخاصة بملف المعاش.

ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتسهيل حصول أصحاب المعاشات على الخدمات التأمينية إلكترونيا، وتوفير الوقت والجهد دون الحاجة إلى التوجه لمقار التأمينات.