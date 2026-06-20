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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحد الأدنى 8 آلاف جنيه.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026

زيادة المرتبات
زيادة المرتبات
عبد العزيز جمال

يترقب ملايين المواطنين من الموظفين العاملين بالقطاع الإداري للدولة موعد زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور، وكذلك أصحاب المعاشات والمستحقين الذين ينتظرون قريبا تطبيق زيادة المعاشات 2026 رسميا وفقا للقانون، حيث تبدأ الحكومة تطبيق تلك الزيادات المرتقبة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك للتيسير على المواطنين ومساعدتهم على تحمل الأعباء المعيشية المتزايدة. 
 

قانون العمل وزيادة المرتبات

ويحمل شهر يوليو المقبل بشرى سارة لملايين العاملين وأصحاب المعاشات، إذ يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة بالتزامن مع انطلاق العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027، ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى دخول العاملين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
 

موعد زيادة المرتبات 2026 ورفع الأجور

يبدأ تطبيق زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور 2026 ابتداء من يوليو المقبل، حيث يصبح الحد الأدنى للأجور 8 آلاف جنيه، وستطبق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه شهريا اعتبارا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027. 

تفاصيل زيادة مرتبات يوليو 2026

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه، موضحا أن هذه الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه. 

وجاءت تفاصيل الزيادة كالتالي:

  • المخاطبون بقانون الخدمة المدنية: علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي
  • غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية: علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي
  • الحافز الإضافي: زيادة لجميع العاملين والموظفين بالدولة بـ 750 جنيها شهريا بتكلفة إجمالية 77.5 مليار جنيه
  • المعلمون: حافز تدريس إضافي ألف جنيه شهريا مع بدء العام الدراسي الجديد
  • الإدارة المدرسية المتميزة: حافز تميز 2000 جنيه شهريا بتكلفة إجمالية 14 مليار جنيه
  • القطاع الطبي: زيادة إضافية 750 جنيها شهريا، ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% بتكلفة إجمالية 8.5 مليار جنيه
     
زيادة المرتبات

موعد زيادة المعاشات 2026

من المقرر تطبيق زيادة المعاشات 2026 رسميا في يوليو المقبل، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث يترقب المستفيدون وأصحاب المعاشات الإعلان الرسمي عن زيادة المعاشات وبدء التطبيق. 
 

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ويحمل شهر يوليو المقبل بشرى سارة لأصحاب المعاشات، إذ يبدأ تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على المعاشات بنسبة تصل إلى 15% بحد أقصى، إذا لم يتم الإعلان عن نسبة أخرى، وذلك وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي ينص على ألا تتجاوز الزيادة السنوية هذه النسبة.

ومن المتوقع أن يستفيد من الزيادة ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنها، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في ظل موجة الغلاء وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

الإعلان عن زيادة المعاشات

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنها تعكف حاليا على الانتهاء من الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المقررة لهذا العام، وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان رسميا عن نسبة الزيادة فور الانتهاء من هذه الدراسات في أقرب وقت ممكن.

ويجري حاليا دراسات موسعة حول هذا الأمر، وسيتم حسمه والإعلان عنه خلال أيام، لبدء صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة بعد ثلاثة أسابيع من الآن.

الزيادة لا تتجاوز 15%

ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإن النسبة المقررة لزيادة المعاشات لا تتجاوز 15%، حيث تجرى حاليا دراسات موسعة حول هذا الأمر وحسمه والإعلان عنه خلال أيام، لبدء صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة بعد ثلاثة أسابيع من الآن.

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