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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد 6 أيام.. آخر مرتبات للموظفين في الحكومة بالسنة المالية |تفاصيل

مرتبات
مرتبات
محمد يحيي

تستعد الواحدات الحسابية بالجهات الحكومية خلال الـ6 أيام المقبلة في صرف مرتبات شهر يونيو 2026 لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وهو آخر مرتب يتقاضاه الموظفون بالحكومة خلال السنة المالية للعام الميلادي الجاري.

تفاصيل صرف مرتبات شهر يونيو 2026

بحسب ما كشفته تقارير صادرة عن وزارة المالية باعتبارها جهة صرف مرتبات شهر يونيو 2026؛ للعاملين بالحكومة من خلال مخاطبة كافة الوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية.

موعد صرف مرتبات مايو2026

جهات صرف مرتبات شهر يونيو 2026

من المخطط أن  يتم صرف مرتبات شهر يونيو 2026؛ على مستوى  58 وزارة وهيئة حكومية تابعة ومستقلة .

حيث تقوم وزارة المالية في الوقت الحالي بالتنسيق مع الجهاز المصرفي لتحويل المرتبات للموظفين  بأكثر من 58 جهة حكومية من الوزارات والهيئات التابعة والمستقلة؛ عبر الحسابات البنكية لكل العاملين بالدولة على اختلاف درجاتهم الوظيفية دون تمييز.

زيادة المرتبات 2026

وفي هذا الصدد وجه  أحمد كجوك، وزير المالية؛ قطاع الحسابات والمديريات المالية بمختلف الجهات الحكومية سواء الوزارات والهيئات المختلفة على مستوي الجمهورية بمراعاة التزام الوزارات والهيئات التي لديها موازنات بالمواعيد المحددة بتحويل المرتبات لموظفيها.

صرف مرتبات شهر مارس 2026

كم موظف سيصرف مرتبات شهر مايو 2026؟

من  المتوقع أن يصرف أكثر من 4.5 مليون موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من صباح الثلاثاء المقبل؛ لاستقبال حدثًا سعيدًا قبل حلول عيد الأضحي المبارك على مستوى المحافظات والمدن المصرية بمختلف الجهات الحكومية.

كم جهة ستصرف مرتب موظفيها عن شهر يونيو 2026؟

من واقع الأرقام الرسمية فإن أكثر من 58 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة ستصرف رواتب موظفيها عن شهر مايو 2026؛ قبل بدء احتفالات عيد الأضحي المبارك.

مرتبات

مواعيد صرف مرتب يونيو 2026

تقوم وزارة المالية بصرف مرتبات شهر يونيو  على مدار 5 أيام تبدأ من يوم الخميس الموافق 18 يونيو الجاري ثم استكمالها في الفترة من 21 حتي 24 يونيو 2026.

تفاصيل الصرف

وفقا للتعليمات التي أقرها أحمد كجوك، وزير المالية، مؤخرا والتي تتضمن توجيه الجهات الإدارية بمختلف المؤسسات الحكومية سواء الهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات التنمية المحلية وغيرها من الجهات الخاضعة للموازنة العامة و غيرها.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

موعد صرف مرتبات ابريل 

  • الفئات التي ستصرف مرتب شهر يونيو 2026
  • العاملين بقطاع الأعمال العام
  • العاملين بقطاع الاعمال العام
  • العاملين الخاضعين للموازنة العامة
  • العاملين بالجهات الحكومية التابعة الوزارات والمصالح التابعة و المستقلة
  • العاملين بالهيئات الخدمية
  • العاملين بوحدات الهيئات المحلية
  • مرتبات شهر أبريل 2026

دعم الموظفين

وفي تصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك، حيث أكد أن هناك تواصلًا مستمرًا بين وزارة المالية، وكل الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة، والتيسير عليهم، وصون حقوقهم. 

زيادة المرتبات 2026

موعد الزيادات الجديدة للمرتبات

وتبدأ وزارة المالية اعتبارًا من أول يوليو المقبل في صرف زيادات المرتبات وتطبيق الحد الأدني للاجور بقيمة 8 آلاف جنيه شهريا مع العلاوات الدورية والاستثنائية لكل الموظفين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو القوانين والكوادر الخاصة بتكلفة تبلغ 100 مليار جنيه الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية المقبلة.

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