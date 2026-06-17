احسب قبضك الجديد.. موعد تطبيق زيادة المرتبات 2026

تستعد وزارة المالية لـ صرف مرتبات شهر يونيو 2026 خلال الساعات القليلة المقبلة، في ظل ترقب هائل لـ موعد تطبيق زيادة الأجور2026 المرتقب، حيث أعلنت الحكومة تطبيق زيادة المرتبات خلال يوليو المقبل ورفع الحد الأدنى للأجور مع زيادات استثنائية لبعض الفئات.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026

تبدأ وزارة المالية، غدًا الخميس 18 يونيو 2026، صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بجميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، والبالغ عددهم نحو 5.5 مليون موظف، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعلن لصرف الرواتب، مع إتاحة المستحقات المالية من خلال ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد.

أماكن صرف مرتبات يونيو 2026

أتاحت وزارة المالية عدة وسائل لصرف مرتبات العاملين بالدولة، لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية بسهولة وأمان، وتشمل:

ـ ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك المختلفة

ـ فروع البنوك الحكومية والخاصة

ـ مكاتب البريد المصري

ـ المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول

ـ بطاقات الدفع الإلكتروني ميزة

ـ تطبيقات الدفع الرقمي المختلفة

موعد تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور 2026

أكدت الحكومة أن الزيادات الجديدة في الأجور ستدخل حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 - 2027.

ومن المقرر أن تظهر هذه الزيادات في مرتبات شهر يوليو المقبل، ضمن حزمة اجتماعية تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية ومعدلات التضخم.

كم ستكون الزيادة في الأجور 2026؟

يبدأ زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور2026 ابتداء من يوليو المقبل، حيث يصبح الحد الأدنى للأجور 8 آلاف جنيه، وسيتم تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027، ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى دخول العاملين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.





زيادة المرتبات2026



الدرجة الوظيفية قبل الزيادة بعد الزيادة



الدرجة الممتازة 13,200 جنيه 14,900 جنيه

الدرجة العالية 11,200 جنيه 12,900 جنيه

مدير عام أو ما يعادلها 10,300 جنيه 11,400 جنيه

الدرجة الأولى 9,200 جنيه 10,800 جنيه

الدرجة الثانية 8,200 جنيه 9,500 جنيه

الدرجة الثالثة التخصصية 8,700 جنيه 9,100 جنيه

الدرجة الرابعة 8,200 جنيه 9,300 جنيه

الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة 8,100 جنيه 9,100 جنيه

الدرجة السادسة الخدمات المعاونة 7,000 جنيه 8,100 جنيه

تفاصيل زيادة مرتبات يوليو 2026

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه، موضحًا أن هذه الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه.

وجاءت تفاصيل الزيادة كالتالي: