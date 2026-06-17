قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: لدي خلاف مع نتنياهو بشأن لبنان وطلبت منه التصرف بلطف
تمكين القطاع الخاص في صدارة الأولويات.. الحكومة تطلق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة
وزير الزراعة: مصر قادت مفاوضات إفريقيا وتستعد لاستضافة مؤتمر التصحر الأممي
ترامب: لولا الاتفاق مع إيران لكنا واصلنا القصف لعامين إضافيين
التعقيم والتطعيم مفتاح الحل.. مروة يحيى: سلوك الكلاب الشاردة انعكاس لطريقة تعامل البشر
الرئيس السيسي يشيد بجهود ترامب لاستعادة السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
احسب قبضك الجديد.. موعد تطبيق زيادة المرتبات 2026
هل تقرر تعليق امتحانات الدبلومات الفنية غداً بسبب اجازة رأس السنة الهجرية؟|رد رسمي
فتح مضيق هرمز.. ترامب: اتفاق إيران ينهي النزاع ويضمن منعها من امتلاك السلاح النووي
برلماني: وثيقة ملكية الدولة 2026-2030 تعزز الثقة في الاقتصاد المصري
«السياحة والآثار» توضح حقيقة إنشاء كافيتريا بجوار البحيرة المقدسة بالكرنك
الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

احسب قبضك الجديد.. موعد تطبيق زيادة المرتبات 2026

زيادة المرتبات2026
زيادة المرتبات2026
رشا عوني

تستعد وزارة المالية لـ صرف مرتبات شهر يونيو 2026 خلال الساعات القليلة المقبلة، في ظل ترقب هائل لـ موعد تطبيق زيادة الأجور2026 المرتقب، حيث أعلنت الحكومة تطبيق زيادة المرتبات خلال يوليو المقبل ورفع الحد الأدنى للأجور مع زيادات استثنائية لبعض الفئات.

بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر يونيو 2026 في هذا التوقيت - بوابة الأهرام

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026

تبدأ وزارة المالية، غدًا الخميس 18 يونيو 2026، صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بجميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، والبالغ عددهم نحو 5.5 مليون موظف، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعلن لصرف الرواتب، مع إتاحة المستحقات المالية من خلال ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد.

أماكن صرف مرتبات يونيو 2026

أتاحت وزارة المالية عدة وسائل لصرف مرتبات العاملين بالدولة، لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية بسهولة وأمان، وتشمل:

ـ ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك المختلفة

ـ فروع البنوك الحكومية والخاصة

ـ مكاتب البريد المصري

ـ المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول

ـ بطاقات الدفع الإلكتروني ميزة

ـ تطبيقات الدفع الرقمي المختلفة

صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2025 وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 13,800 جنيه

موعد تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور 2026

أكدت الحكومة أن الزيادات الجديدة في الأجور ستدخل حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 - 2027.

ومن المقرر أن تظهر هذه الزيادات في مرتبات شهر يوليو المقبل، ضمن حزمة اجتماعية تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية ومعدلات التضخم.

كم ستكون الزيادة في الأجور 2026؟

يبدأ زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور2026 ابتداء من يوليو المقبل، حيث يصبح الحد الأدنى للأجور 8 آلاف جنيه، وسيتم تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027، ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى دخول العاملين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

بشرى لكل العاملين.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة – الأسبوع
 

زيادة المرتبات2026


الدرجة الوظيفية    قبل الزيادة    بعد الزيادة


الدرجة الممتازة    13,200 جنيه    14,900 جنيه
الدرجة العالية    11,200 جنيه    12,900 جنيه
مدير عام أو ما يعادلها    10,300 جنيه    11,400 جنيه
الدرجة الأولى    9,200 جنيه    10,800 جنيه
الدرجة الثانية    8,200 جنيه    9,500 جنيه
الدرجة الثالثة التخصصية    8,700 جنيه    9,100 جنيه
الدرجة الرابعة    8,200 جنيه    9,300 جنيه
الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة    8,100 جنيه    9,100 جنيه
الدرجة السادسة الخدمات المعاونة    7,000 جنيه    8,100 جنيه

تفاصيل زيادة مرتبات يوليو 2026

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه، موضحًا أن هذه الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه.

وجاءت تفاصيل الزيادة كالتالي:

  • المخاطبون بقانون الخدمة المدنية: علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي.
  • غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية: علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي.
  • الحافز الإضافي: زيادة لجميع العاملين والموظفين بالدولة بـ 750 جنيهًا شهريًا (بتكلفة إجمالية 77.5 مليار جنيه).
  • المعلمون: حافز تدريس إضافي ألف جنيه شهريًا مع بدء العام الدراسي الجديد.
  • الإدارة المدرسية المتميزة: حافز تميز 2000 جنيه شهريًا (بتكلفة إجمالية 14 مليار جنيه).
  • القطاع الطبي: زيادة إضافية 750 جنيهًا شهريًا، ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% (بتكلفة إجمالية 8.5 مليار جنيه).
زيادة المرتبات2026 موعد زيادة المرتبات زيادة المعاشات صرف مرتبات شهر يونيو2026 مرتبات يونيو مرتبات شهر يونيو 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

صورة تعبيرية

بالاسم ورقم الجلوس … نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

بوابة التعليم الأساسي|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

حسام حسن

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة

تعذُّر ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة لبعض الطلاب رغم دفع الرسوم|والمديرية: "درجاتهم محجوبة"

محافظ الدقهلية

بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

ترشيحاتنا

الهام شاهين وليلي علوي وهالة صدقي

إلهام شاهين تستعيد ذكريات يا دنيا يا غرامي مع هالة صدقي وليلى علوي في أستراليا

مي كساب

مي كساب تعلق على نهاية ورد على فل وياسمين: ما الحب إلا كذبة ووهم كبير

شمس البارودي وحسن يوسف

شمس البارودي تستعيد ذكرياتها مع حسن يوسف بصورة من المنتزه: قلبي وجعني

بالصور

أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها في إطلالة جديدة

أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن
أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن
أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن

فى موسمه..تعرف على فوائد البطيخ للقلب

تعرف على فوائد البطيخ
تعرف على فوائد البطيخ
تعرف على فوائد البطيخ

حارس المرمى شريف إكرامي يحتفل بعيد زواجه

شريف اكرامي يحتفل بعيد زواجه
شريف اكرامي يحتفل بعيد زواجه
شريف اكرامي يحتفل بعيد زواجه

محافظ الشرقية يناقش موقف ملفات التصالح وتقنين أراضى أملاك الدولة والمتغيرات المكانية|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

جنازة محمد مرزبان

تشييع جثمان الفنان محمد مرزبان بحضور عائلته وأصدقائه .. فيديو

جنازة محمد مرزبان

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد