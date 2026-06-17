اعرف هتقبض كام.. المالية تحدد موعد صرف رواتب يونيو لـ 5.5 مليون موظف

ارتفعت مؤشرات البحث عبر محرك البحث الشهير جوجل من قبل العاملين في الدولة في القطاعين الخاص والحكومي، عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026، حيث يستعد نحو 5.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة لصرف مرتبات شهر يونيو 2026، بعد إعلان وزارة المالية عن تبكير صرف الرواتب خلال يونيو الجاري للعاملين بمختلف الوزارات والهيئات والجهات الحكومية التابعة للدولة.

غدا.. بدء صرف مرتبات شهر يونيو 2026

تبدأ وزارة المالية، غدًا الخميس 18 يونيو 2026، صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بجميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، والبالغ عددهم نحو 5.5 مليون موظف، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعلن لصرف الرواتب، مع إتاحة المستحقات المالية من خلال ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد.

أماكن صرف مرتبات يونيو 2026

أتاحت وزارة المالية عدة وسائل لصرف مرتبات العاملين بالدولة، لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية بسهولة وأمان، وتشمل:

ـ ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك المختلفة

ـ فروع البنوك الحكومية والخاصة

ـ مكاتب البريد المصري

ـ المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول

ـ بطاقات الدفع الإلكتروني ميزة

ـ تطبيقات الدفع الرقمي المختلفة

وأهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو 2026

في سياق متصل، يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى دخول العاملين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة أجور العاملين بالدولة «تدخل ضمن حساب الموازنة الجديدة»، وسيتم صرفها مع مرتبات يوليو المقبل، لافتًا إلى أن التكلفة الإجمالية للزيادة الأخيرة بالأجور تتجاوز ١٠٠ مليار جنيه وترفع مخصصات الأجور بالموازنة إلى ٨٢١ مليار جنيه.

زيادة فاتورة الأجور بنحو ٢١٪ وحافز تدريس إضافي للمعلمين

أشار الوزير، إلى زيادة فاتورة الأجور بنحو ٢١٪ العام المالى المقبل، حتى يكون هناك زيادة حقيقية فى دخول العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة، تفوق معدل التضخم، لافتًا إلى أننا نستهدف ربط الزيادة في الأجور بتحسن جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأضاف الوزير، أن الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى ٨ آلاف جنيه، مشيرًا إلى إقرار ١٢٪ علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي لكل العاملين بـ ٧٥٠ جنيهًا شهريًّا بتكلفة إجمالية ٧٧,٥ مليار جنيه.

وأوضح الوزير، أنه سيتم منح ألف جنيه شهريًّا «حافز تدريس إضافي» للمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد و٢٠٠٠ جنيه «حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة» بتكلفة إجمالية ١٤ مليار جنيه، موضحًا أنه سيتم منح ٧٥٠ جنيهًا شهريًا «زيادة إضافية» للعاملين في القطاع الطبي ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة ٢٥٪ من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية ٨,٥ مليار جنيه، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من الزيادة الجديدة يبلغ مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر و٦٤٠ ألفًا من العاملين بالقطاع الطبي.

جدول الحد الأدنى للمرتبات بعد الزيادة

ـ الدرجة الممتازة: 14.900 جنيه بدلًا من 13.200 جنيه

ـ الدرجة العالية: 12.900 جنيه بدلًا من 11.200 جنيه

ـ مدير عام أو ما يعادلها: 11.500 جنيه بدلًا من 10.300 جنيه

ـ الدرجة الأولى: 10.800 جنيه بدلًا من 9.200 جنيه

ـ الدرجة الثانية: 9.500 جنيه بدلًا من 8.200 جنيه

ـ الدرجة الثالثة التخصصية: 9.100 جنيه بدلًا من 8.700 جنيه

ـ الدرجة الرابعة: 9.000 جنيه بدلًا من 8.200 جنيه

ـ الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 8.500 جنيه بدلًا من 8.100 جنيه

- الدرجة السادسة: 8.000 جنيه بدلًا من 7.000 جنيه