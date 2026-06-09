​بزيادة تصل 1700 جنيه.. جدول مرتبات الموظفين الجديدة بعد رفع الحد الأدنى للأجور

في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين الدخول، أعلنت الحكومة عن تفاصيل جدول المرتبات الجديد للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة لعام 2026، وذلك عقب تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور.

و​شهدت الهياكل المالية لمختلف الدرجات الوظيفية زيادات ملموسة بنسب متفاوتة، تهدف إلى تحقيق التوازن المالي ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الحالية.

​إعادة هيكلة الأجور: من السادسة إلى الممتازة

و​وفقًا للبيانات الرسمية المعلنة، شملت التعديلات الجديدة جميع المستويات الوظيفية، حيث جاءت خريطة الرواتب (مقارنة بين الوضع السابق والجديد) على النحو التالي:

الدرجة الوظيفية الراتب القديم الراتب الجديد قيمة الزيادة الدرجة الممتازة 13,200 14,900 1,700 الدرجة العالية 11,200 12,900 1,700 مدير عام أو ما يعادلها 10,300 11,400 1,100 الدرجة الأولى 9,200 10,800 1,600 الدرجة الثانية 8,200 9,500 1,300 الدرجة الثالثة التخصصية 8,700 9,100 400 الدرجة الرابعة 8,200 9,300 1,100 الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة 8,100 9,100 1,000 الدرجة السادسة والخدمات المعاونة 7,000 8,100 1,100

أهم الملاحظات على الزيادات الجديدة

​أعلى زيادة مالية: حظيت بها "الدرجة الممتازة" و"الدرجة العالية" بقيمة بلغت 1700 جنيه دفعة واحدة.

​الحد الأدنى الجديد: قفز الحد الأدنى لأجور موظفي الدرجة السادسة (أقل الدرجات الوظيفية) ليصل إلى 8,100 جنيه بدلاً من 7,000 جنيه، بزيادة قدرها 1100 جنيه، مما يعكس اهتمام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستواهم المعيشي.

​الدرجات المتوسطة والخدمات: حظيت الدرجتان الرابعة والخامسة بزيادات تراوحت بين 1000 و1100 جنيه، مما يضمن تقليص الفجوة المادية بين الدرجات المتتالية.

وتأتي هذه الخطوة مدعومة بمنظومة التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة المصرية، بهدف حوكمة الأجور وضمان سرعة ودقة صرف المستحقات المالية للموظفين دون تأخير عبر المنظومات الإلكترونية الحديثة.

موعد صرف مرتبات يونيو 2026

قررت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات يونيو 2026، في إطار حرصها على التيسير على المواطنين، ومن المقرر أن يبدأ صرف المرتبات يوم 18 من الشهر الجاري للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة والبالغ عددهم نحو 4.5 مليون موظف.

أماكن صرف مرتبات يونيو 2026

تُصرف مرتبات يونيو 2026 من خلال الأماكن التالية:

- ماكينات الصراف الآلي للبنوك.

- فروع البنوك الحكومية والخاصة.

- مكاتب البريد المصري.

- المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول.

- بطاقات الدفع الإلكتروني "ميزة".

- تطبيقات الدفع الرقمي المختلفة.

وأهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة.

تفاصيل زيادة مرتبات يوليو 2026

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه، موضحًا أن هذه الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه.

المستفيدون من الزيادة الجديدة

أشار الوزير إلى أن مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر يستفيدون من الزيادة الجديدة، و640 ألفًا بالقطاع الطبي، بالإضافة إلى جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.