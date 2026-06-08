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موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميا

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميًا
موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميًا
عبد الفتاح تركي

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 .. ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة حول موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعد إعلان وزارة المالية تقديم موعد صرف الرواتب للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، في خطوة تستهدف التيسير على الموظفين وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية في توقيت مبكر.

ويترقب ملايين العاملين بالدولة موعد صرف المرتبات إلى جانب متابعة تفاصيل الزيادة الجديدة في الأجور المقرر تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد، خاصة في ظل اهتمام الموظفين بمعرفة قيمة الزيادات المقررة على مختلف الدرجات الوظيفية، وانعكاسها على إجمالي الأجر الشهري.

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موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026

أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يونيو 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 18 يونيو الجاري، على أن تكون المستحقات المالية متاحة للصرف على مدار اليوم فور إيداعها في الحسابات الخاصة بالعاملين، من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف المحافظات.

ويأتي تقديم موعد الصرف ضمن الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم عملية صرف الرواتب وتيسير حصول العاملين على مستحقاتهم دون تكدس أو ازدحام، مع إتاحة عدة وسائل مختلفة للصرف بما يضمن سهولة الوصول إلى المرتبات في المواعيد المحددة.

زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو 2026

بالتزامن مع صرف مرتبات يونيو، يترقب العاملون بالدولة بدء تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وذلك مع انطلاق تنفيذ الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027.

موعد صرف مرتبات يونيو2026

وتبلغ قيمة الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور 1000 جنيه، وهي الزيادة التي تستهدف تحسين مستويات الدخول للعاملين بالدولة وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية المختلفة.

تفاصيل زيادة المرتبات 2026

تتضمن حزمة الأجور الجديدة عددًا من القرارات المهمة التي تم الإعلان عنها ضمن خطة تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتشمل هذه الإجراءات مجموعة من الزيادات والعلاوات والحوافز المالية المقررة لمختلف الفئات الوظيفية.

وتشمل تفاصيل زيادة المرتبات الآتية:

  • زيادة لا تقل عن 1100 جنيه لأقل درجة وظيفية.
  • رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا.
  • علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
  • علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
  • صرف حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه.

وتعد هذه الإجراءات جزءًا من حزمة الأجور الجديدة التي تستهدف رفع مستويات الدخل للعاملين بالدولة وتحسين أوضاعهم المالية مع بداية العام المالي الجديد.

جدول الحد الأدنى للمرتبات بعد الزيادة الجديدة

كشفت البيانات المعلنة عن القيم الجديدة للحد الأدنى للأجور وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة، وذلك بعد تطبيق الزيادات المقررة اعتبارًا من يوليو 2026.

وجاءت القيم الجديدة على النحو الآتي:

  • الدرجة الممتازة: 14.900 جنيه بدلًا من 13.200 جنيه.
  • الدرجة العالية: 12.900 جنيه بدلًا من 11.200 جنيه.
  • مدير عام أو ما يعادلها: 11.400 جنيه بدلًا من 10.300 جنيه.
  • الدرجة الأولى: 10.800 جنيه بدلًا من 9.200 جنيه.
  • الدرجة الثانية: 9.500 جنيه بدلًا من 8.200 جنيه.
  • الدرجة الثالثة التخصصية: 9.100 جنيه بدلًا من 8.700 جنيه.
  • الدرجة الرابعة: 9.300 جنيه بدلًا من 8.200 جنيه.
  • الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 9.100 جنيه بدلًا من 8.100 جنيه.
  • الدرجة السادسة: 8.100 جنيه بدلًا من 7.000 جنيه.

وتعكس هذه الأرقام الزيادة المقررة على مختلف المستويات الوظيفية، بما يضمن رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين الدخول الشهرية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

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أماكن صرف مرتبات يونيو 2026

أتاحت وزارة المالية عدة وسائل لصرف مرتبات العاملين بالدولة، بهدف تسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية بسهولة وأمان، مع توفير أكثر من قناة للصرف بما يتناسب مع احتياجات مختلف العاملين.

وتشمل أماكن ووسائل صرف المرتبات الآتية:

1- ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك المختلفة.

2- فروع البنوك الحكومية والخاصة.

3- مكاتب البريد المصري.

4- المحافظ الإلكترونية لبعض الجهات الحكومية.

وتوفر هذه الوسائل مرونة كبيرة أمام العاملين في اختيار الطريقة الأنسب للحصول على مستحقاتهم، بما يساعد على تقليل الزحام وتسهيل عمليات الصرف في مختلف المحافظات.

اهتمام واسع بمرتبات يونيو وزيادات الأجور

يحظى ملف المرتبات وزيادة الأجور باهتمام واسع من جانب العاملين بالدولة، خاصة مع اقتراب موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وبدء تطبيق الزيادات الجديدة اعتبارًا من يوليو المقبل.

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ويتابع الموظفون باستمرار تفاصيل القرارات المرتبطة بالأجور والعلاوات والحوافز الجديدة، لمعرفة تأثيرها على إجمالي الدخل الشهري، في الوقت الذي تمثل فيه الزيادات المقررة خطوة مهمة ضمن الإجراءات الهادفة إلى تحسين مستويات الأجور للعاملين في مختلف الجهات الحكومية.

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