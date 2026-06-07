صرف مرتبات يونيو 2026.. موعد القبض وتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

يبحث موظفو الحكومة عن تفاصيل رواتب شهر يونيو 2026، للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة، إلى جانب الاستفسار المتزايد حول تاريخ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور الجديدة.

موعد صرف مرتبات يونيو 2026

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يونيو 2026، يوم 18 من الشهر الجارى للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة والبالغ عددهم نحو 5.5 مليون موظف.

أماكن صرف مرتبات يونيو 2026

أتاحت وزارة المالية عدة وسائل لصرف مرتبات العاملين بالدولة، لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية بسهولة وأمان، وتشمل:

1-ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك المختلفة

2-فروع البنوك الحكومية والخاصة

3-مكاتب البريد المصري

4-المحافظ الإلكترونية لبعض الجهات الحكومية

تطبيق زيادة المرتبات الجديدة يوليو 2026

أكدت وزارة المالية بدء تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور اعتبارًا من مرتبات شهر يوليو 2026، بالتزامن مع تنفيذ الموازنة العامة الجديدة للدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن أقل درجة وظيفية ستحصل على زيادة لا تقل عن 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري، ضمن خطة الحكومة لتحسين دخول العاملين ورفع مستوى المعيشة.

تفاصيل زيادة المرتبات 2026

تتضمن حزمة زيادة الأجور الجديدة عددًا من القرارات المهمة، أبرزها:

-زيادة لا تقل عن 1100 جنيه لأقل درجة وظيفية

-رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا

-علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

-علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا

-صرف حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه

جدول الحد الأدنى للمرتبات بعد الزيادة

- الدرجة الممتازة: 14.900 جنيه بدلًا من 13.200 جنيه

- الدرجة العالية: 12.900 جنيه بدلًا من 11.200 جنيه

- مدير عام أو ما يعادلها: 11.400 جنيه بدلًا من 10.300 جنيه

- الدرجة الأولى: 10.800 جنيه بدلًا من 9.200 جنيه

- الدرجة الثانية: 9.500 جنيه بدلًا من 8.200 جنيه

- الدرجة الثالثة التخصصية: 9.100 جنيه بدلًا من 8.700 جنيه

- الدرجة الرابعة: 9.300 جنيه بدلًا من 8.200 جنيه

- الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 9.100 جنيه بدلًا من 8.100 جنيه

- الدرجة السادسة: 8.100 جنيه بدلًا من 7.000 جنيه