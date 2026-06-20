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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الموعد الرسمي لصرف معاش تكافل وكرامة 2026 لشهر يوليو.. وكيفية التسجيل

صرف معاش تكافل وكرامة 2026 لشهر يوليو
صرف معاش تكافل وكرامة 2026 لشهر يوليو
خالد يوسف

ينتظر ملايين المواطنين من مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" حلول شهر يوليو 2026، لبدء صرف مستحقاتهم المالية التي تعينهم على تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهم، حيث تأتي هذه المساعدات تحت مظلة استراتيجية الدولة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الفئات الأولى بالرعاية، تنفيذاً لتوجيهات وزارة التضامن الاجتماعي.

موعد وأماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2026

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، موعداً ثابتاً ومنظماً لصرف المساعدات النقدية شهرياً؛ حيث تقرر صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2026 بجميع المحافظات بدءاً من يوم الأحد الموافق 15 يوليو 2026.

ويشمل الصرف جميع المستحقين، بمَن في ذلك حاملو بطاقات الدفع الإلكتروني «ميزة». ويمكن للمواطنين الصرف عبر الآليات التالية:

ـ ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للهيئة القومية للبريد المصري.

ـ ماكينات الصراف الآلي للبنوك التجارية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

ـ منافذ شركة "فوري" والمنصات الإلكترونية المعتمدة لتسهيل عملية الصرف ومنع التكدس.

حجم المستفيدين من تكافل وكرامة 2026

يعتبر برنامج "تكافل وكرامة" أحد أكبر برامج التحويلات النقدية المشروطة في الشرق الأوسط، حيث يستفيد منه في عام 2026 أكثر من 22 مليون مواطن (بواقع نحو 5.2 مليون أسرة). 

ويهدف البرنامج إلى تمكين الأسر الواقعة تحت خط الفقر، رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، دعم المسنين، وكفالة الأيتام لضمان حياة كريمة لهم.

كيفية التسجيل في برنامج تكافل وكرامة والمستندات المطلوبة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، آلية واضحة ومباشرة للمواطنين الراغبين في الانضمام للبرنامج والاستفادة من الدعم النقدي، وذلك من خلال التوجه شخصياً لأقرب وحدة اجتماعية (مكتب الشؤون) تابعة لمحل السكن، وتقديم المستندات اللازمة:

ـ الوثائق الشخصية: صور بطاقات الرقم القومي سارية لجميع أفراد الأسرة (الذين تجاوزوا 16 عاماً).

ـ شهادات الميلاد: صور شهادات الميلاد المميكنة (الكمبيوتر) لجميع أفراد الأسرة الأقل من 16 عاماً.

ـ الحالة الاجتماعية: صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق، أو شهادة الوفاة في حال كان المتقدم أرمل/أرملة.

ـ الحالة التعليمية: شهادات قيد مدرسي لجميع الأطفال من سن 6 إلى 18 سنة، وقيد جامعي للطلاب في الجامعات.

ـ المستندات الطبية (لبرنامج كرامة): تقرير طبي رسمي ومعتمد من القومسيون الطبي العام يثبت درجة العجز (أكثر من 50%) أو المرض المزمن الذي يمنع عن العمل.

ـ مستندات أخرى: صورة من بطاقة التموين الذكية (إن وجدت)، وإقرار وصاية في حالة الأيتام.

ـ يشترط للقبول عدم وجود أي من موانع الصرف الصارمة، مثل: ملكية أرض زراعية (نصف فدان أو أكثر)، ملكية سيارة أو جرار، السفر للعمل بالخارج، أو الحصول على معاش تأميني آخر يتجاوز الحد المسموح به.

استعلام معاش تكافل وكرامة 2026 وتقديم التظلمات

وفرت الوزارة منصة رقمية تتيح للمواطنين الاستعلام الفوري عن موقفهم من القبول أو الرفض أو تجميد الفيزا، وذلك عبر الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

ـ اختيار أيقونة "الاستعلام عن نتيجتك" في برنامج تكافل وكرامة.

ـ إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقماً لصاحب الطلب، ثم الضغط على زر "استعلام".

آليات تقديم الشكاوى والتظلمات

في حال واجه المواطن أي مشكلة في الصرف أو تم رفض طلبه، يمكنه تقديم تظلم رسمي عبر طرق التواصل المعتمدة:

ـ الخط الساخن المباشر: الاتصال بالرقم 19680.

ـ بوابة الشكاوى الإلكترونية: تسجيل الشكوى عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، (https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx) ومتابعتها برقم الطلب لحين البت فيها وإعادة الحقوق لأصحابها.

صرف معاش تكافل وكرامة 2026 تكافل وكرامة 2026 لشهر يوليو مستفيدي برنامج الدعم النقدي صرف مستحقاتهم المالية تطوير شبكات الأمان الاجتماعي دعم الفئات الأولى بالرعاية وزارة التضامن الاجتماعي

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