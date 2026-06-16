قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توثيق الزواج بخصم 50%.. اعرف الشروط بمشروع القانون الجديد
الدولار يسجل أدنى مستوياته في 10 أيام والين تحت الضغط رغم رفع الفائدة اليابانية
أول من كسا الكعبة وسر اختيار اللون الأسود.. مركز الأزهر للفتوى يوضح القصة كاملة
اقترب من 50 جنيها.. انهيار سعر الدولار في البنوك اليوم
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
تحذير لأصحاب البطاقات.. حالات تؤدي إلى وقف الدعم التمويني
رسميا .. هيرفي رينارد مديرا فنيا لمنتخب تونس حتى نهاية كأس العالم
إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق البدرشين
خطة جديدة من الزراعة لضمان عدالة توزيع الأسمدة ودعم الفلاح بالمحافظات
8 تعادلات في 16 مباراة.. التكافؤ والندية سمتا مونديال 2026
رئيس مجلس الشيوخ مهنئًا الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: نجدد العهد على دعم مسيرة التنمية
شاهد.. منتخب مصر يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وقف دعم تكافل وكرامة.. متى يُحرم المستفيد من صرف الدعم النقدي وفقًا للقانون الجديد؟

الدعم النقدي
الدعم النقدي
عبد الرحمن سرحان

حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد عددًا من الحالات التي يترتب عليها وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار تنظيم آليات الاستحقاق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

ونص القانون على أنه إذا لم يقم الفرد أو الأسرة المستفيدة بصرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تلتزم الإدارة المختصة بإخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، لإجراء بحث ميداني والتأكد من أسباب عدم الصرف.

وبعد انتهاء الدراسة الميدانية، يتم عرض الحالة على لجنة الدعم النقدي خلال 15 يومًا أخرى، لتقرر استمرار صرف الدعم أو إيقافه وفقًا لنتائج الفحص.

حق التظلم من قرار وقف الدعم

وأتاح القانون للمستفيدين حق التظلم من قرار إيقاف الدعم النقدي، حيث يمكن للفرد أو الأسرة تقديم طلب تظلم إلى المديرية المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار.

وتتولى الجهة المختصة فحص التظلم والبت فيه سواء برفع قرار الإيقاف أو تأييده، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

متى يسقط الحق في الدعم النقدي؟

وأكد القانون أنه في جميع الأحوال يسقط حق المستفيد في صرف الدعم النقدي إذا لم يقم بصرف المبالغ المستحقة لمدة 6 أشهر كاملة من تاريخ الاستحقاق، ما لم يقدم عذرًا تقبله الجهة الإدارية المختصة وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية.

أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

ويستهدف القانون الجديد تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق المستفيدين من برامج الدعم، بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات الفقر والتضخم، إلى جانب تحسين كفاءة شبكة الأمان الاجتماعي.

كما يركز القانون على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها الأشخاص ذوو الإعاقة والأسر الأكثر احتياجًا، فضلًا عن تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تشجيع الأسر المستفيدة على الاهتمام بصحة الأطفال خلال الألف يوم الأولى من العمر وتحسين خدمات الصحة الإنجابية للمرأة.

ويهدف كذلك إلى تحقيق تكافؤ الفرص داخل المجتمعات المحلية عبر دعم قطاعات التعليم والصحة والإسكان والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة الفئات العمرية المختلفة وقضايا النوع الاجتماعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للفئات المستحقة للدعم.

الدعم النقدي مجلس النواب البرلمان الغاء الدعم النقدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسوة الكعبة

825 كيلو حرير و120 كيلو ذهب.. مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة وكيفية صناعتها

مباراة مصر وبلجيكا

مباشر الآن مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 مجانًا عبر هذه القنوات

رياح

رياح الخماسين تضرب البلاد مجددًا.. ماذا تعرف عنها وما أبرز أضرارها؟

أسعار السبائك الذهبية والجنية الذهب اليوم

الذهب يربح من جديد.. كم سجلت أسعار السبائك والجنيه الذهب اليوم

محمد هاني وباستيان شفاينشتايجر

شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟

منتخب بلجيكا

لوكاكو أنقذنا أمام الفراعنة.. ماذا قالت الصحف البلجيكية عن التعادل أمام مصر؟

محمد صلاح

تقييم محمد صلاح في مواجهة مصر وبلجيكا بكأس العالم 2026

منتخب مصر

بعد التعادل أمام بلجيكا.. ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

كريم عبد العزيز

فرحتونا وشرفتونا.. كريم عبد العزيز يهنئ منتخب مصر بالتعادل أمام بلجيكا

ياسر جلال ونجله

ياسر جلال يخطف الأنظار بظهور نادر لنجله في العرض الخاص لـ "للعدالة وجه آخر"

نيللي كريم

نيللي كريم تحتفل بهدف إمام عاشور بطريقة كوميدية عبر «فيسبوك

بالصور

الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها

الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها

يارا السكرى بفستان بتصميم جرىء

يارا السكرى
يارا السكرى
يارا السكرى

تحذير طبي.. عادة تفعلها بعد الأكل قد تدمر جهازك الهضمي

تحذير طبي.. عادة تفعلها بعد الأكل قد تدمر جهازك الهضمي
تحذير طبي.. عادة تفعلها بعد الأكل قد تدمر جهازك الهضمي
تحذير طبي.. عادة تفعلها بعد الأكل قد تدمر جهازك الهضمي

أصابع الموتزاريلا المقلية

أصابع الموتزاريلا المقلية:
أصابع الموتزاريلا المقلية:
أصابع الموتزاريلا المقلية:

فيديو

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد