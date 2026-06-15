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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائب: يجب توضيح تفاصيل التحول للدعم النقدي والتريث قبل اتخاذ القرار

الدعم النقدي
الدعم النقدي
محمود محسن

أكد النائب فريد البياضي، أن الحكومة أعلنت عن نيتها مناقشة التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مشيرًا إلى ضرورة توضيح كافة التفاصيل للمواطنين قبل المضي في تنفيذ هذا التوجه.

وقال البياضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم هنا القاهرة”، عبر فضائية “مودرن mti”،  أن ملف التحول إلى الدعم النقدي لا يزال يكتنفه الغموض لدى قطاعات واسعة من المواطنين، وهو ما يستدعي مزيدًا من الشفافية والشرح حول آليات التطبيق وآثاره المتوقعة.

 قبل اتخاذ أي قرارات نهائية

وأضاف أن هذا الملف بالغ الحساسية لارتباطه المباشر بحياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية، مؤكدًا أهمية أن تتعامل الحكومة مع الأمر بحذر قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.

النائب فريد البياضي الحكومة الدعم العيني الدعم النقدي المواطنين

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