هل الخبز داخل الدعم النقدي؟.. وكيل اقتصادية البرلمان يجيب

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الخبز خارج منظومة الدعم النقدي الجديد، مشيرا إلى أن فكرة النظام النقدي في منظومة الدعم لا تسمح بوجود فرص الفساد.

وتابع "الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الأحد، أن هذا النظام لا يسمح بوجود وسطاء، إذ يحصل المواطن على قيمة الدعم في صورة رصيد يمكنه من شراء السلع التي يرغب فيها، بأسعار السوق الحالية.

وأضاف أن النظام يعتمد على لجان تسعير دورية، مشيرًا إلى أن حجم دعم السلع الأساسية والخبز في الموازنة العامة يصل إلى نحو 178 مليار جنيه، لافتًا إلى أن ما يقرب من 30% من هذا الدعم يتعرض للهدر أو الفقد، وهو ما يستهدف النظام الجديد الحد منه ويجعل بالإمكان إعادة توجيه هذه القيمة لدعم المواطن مباشرة.