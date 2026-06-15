صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2026 .. أماكن الصرف وخطوات الاستعلام

صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2026 .. بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين 15 يونيو 2026، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو للفئات المستهدفة والأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير الحماية الاجتماعية للمستحقين، وسط اهتمام واسع من المواطنين بمعرفة أماكن صرف المعاشات وطرق الاستعلام عن استحقاق الدعم وآليات الحصول عليه.

ويأتي بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026 بالتزامن مع تزايد عمليات البحث من جانب المستفيدين عن تفاصيل الصرف ومواعيده الرسمية، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام الإلكتروني عن المعاش للتأكد من حالة الاستحقاق والبيانات الخاصة بالمستفيدين.

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موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026

بدأ صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يونيو 2026 اليوم 15 يونيو 2026 للأسر الأولى بالرعاية والمستفيدين من البرنامج على مستوى الجمهورية، ومن المقرر استمرار عمليات الصرف حتى نهاية شهر يونيو الجاري، بما يتيح للمستحقين الحصول على مستحقاتهم بسهولة من المنافذ المعتمدة.

ويعد برنامج تكافل وكرامة أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يستهدف تقديم المساندة النقدية للأسر المستحقة وفق ضوابط وشروط محددة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2026

أتاحت الجهات المختصة صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يونيو 2026 من خلال عدد من المنافذ الرسمية المعتمدة لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية.

وتشمل أماكن صرف معاش تكافل وكرامة الآتية:

بنوك وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

وتسهم هذه المنافذ في تسهيل عمليات الصرف وتقليل التكدس، بما يضمن تقديم الخدمة للمستفيدين بصورة منظمة خلال فترة صرف المعاشات.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وفرت الجهات المختصة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026، وذلك لتسهيل حصول المواطنين على المعلومات الخاصة باستحقاق الدعم دون الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية.

ويتمكن المواطنون من الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عن شهر يونيو 2026 من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تتيح الخدمة معرفة البيانات الخاصة بالمستفيدين وحالة الاستحقاق بصورة مباشرة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة يونيو 2026

يمكن للمواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار برنامج تكافل وكرامة.

كتابة الاسم الرباعي للمستحق.

تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه.

إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق.

الضغط على كلمة "استعلام".

ظهور جميع البيانات الخاصة بالمستفيد وحالة الاستحقاق.

وتساعد هذه الخطوات في توفير الوقت والجهد على المواطنين، وتمكنهم من متابعة موقفهم من البرنامج بسهولة وسرعة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

حددت الجهات المختصة مجموعة من الشروط الواجب توافرها للحصول على معاش تكافل وكرامة، وذلك لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة وفق الضوابط المنظمة للبرنامج.

وتتضمن شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة ما يأتي:

ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.

ألا يمتلك المتقدم أرضًا زراعية أو سيارات أو عقارات.

ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة عن 65 عامًا.

أن يكون المتقدم من الأشخاص ذوي الإعاقة.

أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%.

أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

ألا يعمل المتقدم بأجر تأميني يزيد على 400 جنيه.

أهمية برنامج تكافل وكرامة في دعم الأسر الأولى بالرعاية

يواصل برنامج تكافل وكرامة أداء دوره في دعم الفئات المستحقة والأسر الأولى بالرعاية من خلال تقديم المساعدات النقدية وفق معايير محددة، بما يعزز جهود الحماية الاجتماعية ويخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين المستفيدين.

ومع بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026، يترقب المستحقون استكمال عمليات الصرف عبر المنافذ المعتمدة حتى نهاية الشهر الجاري، مع استمرار إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني لتسهيل حصول المواطنين على المعلومات المتعلقة باستحقاق الدعم وبيانات الصرف.